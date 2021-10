JazzMi 2021 tutto il jazz e tutti i jazz a Milano e dintorni

JazzMi 2021, con la direzione artistica di Luciano Linzi e Titti Santini, torna live a Milano e dintorni, dal 21 al 31 ottobre 2021, con oltre 200 eventi diffusi in 60 spazi cittadini. Il progetto, giunto alla sua VI edizione, è di Associazione JazzMi, Ponderosa Music & Art e Triennale Teatro Milano in sinergia con Blue Note Milano.

È realizzato grazie al coinvolgimento di soggetti pubblici e privati quali: il Comune di Milano – Assessorato alla Cultura, la Fondazione di Comunità Milano Onlus, Intesa Sanpaolo e Volvo. Cui si aggiunge il supporto di Pianoforti Fazioli, Red Bistrot Libreria, Babitonga Caffè e il contributo di Consiglio di Regione Lombardia.

Per la qualità della programmazione, la rigorosa coerenza con cui abbraccia i terreni contigui al mondo del jazz, e la vitalità con cui contribuisce alla diffusione della cultura del jazz, ha ricevuto il contributo del Ministero della Cultura.

JazzMi 2021: Triennale Milano e Blue Note i punti di partenza.

La Triennale, oltre al concerto inaugurale dedicato ai Radiohead, ospita tra gli altri quelli di Dj Gruff & Gavino Murgia, Roberto Gatto con la sua interpretazione del repertorio progressive, Theone Cross, leader della band britannica Sons of Kemet. Un omaggio a tre icone del jazz d’avanguardia come Ornette Coleman, Dewey Redman e Julius Hemphill con Broken Shadows (Tim Berne, Chris Speed, Reid Anderson, Dave King). Fabrizio Bosso Quartet sarà sul palco per presentare l’ultimo e intimistico progetto. Torna il pianista franco-israeliano Yaron Herman e dalla Francia arriva il duo Vincent Peirani & Èmile Parisien, che propongono le magie del tango.

Il giovane ed eclettico Theo Croker precederà lo scrittore britannico Jonathan Coe accompagnato dall’Artchipel Orchestra, mentre Marcin Wasilewski suonerà con la sua formazione insieme a Joe Lovano. Sempre in Triennale sarà possibile assistere ai concerti di Stefano di Battista con un personale omaggio a Ennio Morricone, Ada Montellanico con We Tuba con ospite Michel Godard, Paolo Botti e Dario Napoli. Saranno protagonisti di JAZZMI anche l’Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti diretta da Paolo Damiani e il progetto “Giornale di bordo” che vede insieme Antonello Salis, Gavino Murgia, Paolo Angeli & Hamid Drake.

Il Blue Note Milano apre invece le sue porte alle star Richard Bona e Alfredo Rodriguez, al cantante britannico membro degli Incognito Tony Momrelle e alla stravagante Camille Bertault. Appuntamento speciale con Vinicio Capossela, che festeggerà i 30 anni dal suo album “All’una e trentacinque” e con la stella della chitarra jazz Peter Bernstein accompagnato da Jesse Davies, Doug Weiss e Roberto Gatto. Spazio anche per il comedian nostrano Germano Lanzoni, il diciottenne super star Joey Alexander e il trombettista amico delle popstar Keyon Harrold.

JazzMi 2021: geografia articolata dentro e fuori città

Oltre al programma, anche la geografia di JazzMi 2021 è articolata: la musica live torna infatti nei club come Santeria Toscana 31 e Alcatraz Milano dove JazzMi inaugura la sua sesta edizione con il concerto di Josè James.

Sarà presente anche nei grandi teatri cittadini. Il Conservatorio di Milano ospita Paolo Fresu con Around Tŭk e Grandmaster Flash. Il Teatro Dal Verme, Alex Britti insieme al trombettista Flavio Boltro, Mario Tronco (direttore dell’Orchestra di Piazza Vittorio) e Peppe Servillo (Avion Travel). Il Teatro Filodrammatici di Milano accoglie, per la prima volta, tre serate dedicate al nuovo format JazzMi Future: un festival nel festival per scommettere sul futuro con Giuseppe Vitale, Studio Murena, Simone Alessandrini Storytellers, Costanza Alegiani, Bo!led, Federico Calcagno, Ferdinando Romano, Sophia Tomelleri, Francesco Zampini e i vincitori di Jam The Future 2021.

Continua poi la galassia di spazi pubblici e privati, urbani ed extraurbani, grazie anche al contributo di Fondazione Comunità (Jazz Around), che ospitano grandi artisti, giovani jazz band, progetti speciali, laboratori, proiezioni e eventi gratuiti. Da Casa degli Artisti al Volvo Studio Milano, da Made in Corvetto alla Loggia dei Mercanti e Villa Necchi Campiglio, da Nuovo Armenia a Dergano a PuntoZero Teatro a Bisceglie e ancora all’Olinda – Ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, all’Off Campus San Siro in Piazza Selinunte, a Casa Jannacci e al Padiglione Chiaravalle, passando per micrò in Chiesa Rossa e ancora oltre.

