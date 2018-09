Autunno ai Bagni Misteriosi, Teatro Franco Parenti

Un sogno per Tutti, non è solo l’ultimo libro a cura di Chiara Maraviglia, edito da Skira, che racconta la riqualificazione fortemente voluta da Andrée Ruth Schammah anima e guida del Teatro Franco Parenti (Milano), dell’ex Centro Balneare Caimi adiacente al teatro.

É un’esperienza reale, concreta, che continua anche ora che i confini meramente teatrali si sono rarefatti dando vita ai Bagni Misteriosi rendendo il Teatro Franco Parenti il primo teatro in Europa con una piscina.

Il Teatro, diceva qualcuno, può tutto. Eccolo quindi trasformarsi in acqua, con la piscina aperta sino al 14 ottobre 2018 e in natura che, anche se il prato è finto, vive le stagioni sempre come nuovo inizio. Questo Autunno ai Bagni Misteriosi sarà un momento di condivisone, con musica, poesia, filosofia, psicologia, biodiversità, spiritualità, yoga, laboratori e tanto altro.

Ad aprire la stagione il concerto galleggiante TranceParenti di Lanark Artefax, a cura di Terraforma giovedì 20 settembre 2018, ore 21.30.

Tra i tanti momenti di incontro ricordiamo: domenica 23 settembre 2018, dalle ore 18.30 alle ore 22.00, la Festa D’autunno, ad ingresso gratuito, con La notte degli incipit. Scrittori, filosofi, poeti, amici, attori leggeranno l’incipit del loro romanzo preferito tra intervalli musicali e molta uva. Anche i cittadini potranno proporsi come lettori, contattando anticipatamente il Teatro. Caféphilosophique offre un percorso filosofico attraverso i temi “autunnali” della caducità, della fugacità, ma anche del risveglio del desiderio, tra psicanalisi, filosofia e antropologia, per interrogare il nostro essere al mondo in rapporto alla natura.

Il film Icaros: A Vision, di Leonor Caraballo, Matteo Norzi con Ana Cecilia Stieglitz, Filippo Timi, Arturo Izquierdo, Guillermo Arévalo (PERÙ, 2017) ci porta nella foresta dell’Amazzonia in un viaggio di apertura al mondo dopo aver trovato il coraggio di liberarsi da false certezze.

E ancora una Lectio di Vittorio Sgarbi, L’autunno del nostro talento, sessioni e corsi adatti a principianti o avanzati di yoga o danza, laboratori per grandi e piccoli.

Ricordiamo che alcune attività di Autunno ai Bagni Misteriosi sono a pagamento e che per quelle in piscina ed in palazzina, l’ingresso è in Via Botta 18, Milano, mentre per il teatro, in Via Pier Lombardo 14.

Biglietteria

via Pier Lombardo 14

02 59995206

[email protected]

wwwbagnimisteriosi.com

www.teatrofrancoparenti.com