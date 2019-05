FESTIVAL SCIENZA MEDICA 2019 | Open day al Policlinico di S. Orsola

Nato in un piccolo borgo della Basilicata emigra a 19 anni a Bologna con occhi curiosi. Laureando in Scienze della Comunicazione con una tesi sperimentale sulla Robotica sociale nei contesti di cura, collabora alle fasi di ricerca del progetto Marino presso il Policlinico di S’Orsola in Bologna. È autore in 2duerighe in cui si occupa di cronaca e compartecipa alla rubrica Generazione Nao – Un robot per la salute. Giovane esploratore e appassionato di mountain bike.