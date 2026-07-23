Next Africa 2026, BolognaFiere apre un canale B2B tra design italiano e mercati africani
David Marini
- Eventi

Next Africa 2026, BolognaFiere apre un canale B2B tra design italiano e mercati africani

Il 16 e il 17 settembre 2026 BolognaFiere ospiterà la prima edizione di NEXT AFRICA, evento internazionale dedicato alle imprese italiane dell’arredo, del design, dell’illuminazione, delle superfici e delle finiture interessate a sviluppare relazioni commerciali nel continente africano.

Next Africa 2026, BolognaFiere apre un canale B2B tra design italiano e mercati africani

Il 16 e il 17 settembre 2026 BolognaFiere ospiterà la prima edizione di NEXT AFRICA, evento internazionale dedicato alle imprese italiane dell’arredo, del design, dell’illuminazione, delle superfici e delle finiture interessate a sviluppare relazioni commerciali nel continente africano.
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Eventi - 23 Luglio 2026

di David Marini

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