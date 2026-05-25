La nuova edizione del “Concerto per l’Africa Day”
La nuova edizione del “Concerto per l’Africa Day”
La nuova edizione del “Concerto per l’Africa Day”
Una nuova narrazione del continente africano. Il “Concerto per l’Africa Day”, giunto oggi alla sia seconda edizione, si svolgerà presso la sala B di via Asiago a Roma alle ore 19:45.
L’evento nasce dalla collaborazione di Amref, ASviS e Music Innovation Hub, col patrocinio di Rai Radio. Fiorella Mannoia, Giobbe Covatta, Mirkoeilcane, Epoque, Kaze, Lina Simons, Chris Obey, Andrea Satta, Eddie Brock, Chiara Gallazzo, Senhit e Matador. Questi sono solo alcuni degli artisti e degli ospiti speciali che si avvicenderanno sul palco in questa grande occasione.
La Social Band con Frances Alina Ascione accompagneranno gli artisti, mentre Sara Zambotti e Massimo Cirri condurranno l’evento, il quale sarà disponibile su Rai Radio2 e sul canale TV 202.
Tarenga – il suono dello sviluppo
“Tarenga” è una parola senegalese che sta ad indicare ospitalità, rispetto e solidarietà. Non è dunque un caso che sia anche il titolo del podcast che farà da introduzione all’evento. Disponibile su RaiPlay Sound e registrato direttamente in Senegal, “Tarenga” racconta i punti salienti dell’Agenda 2030, con la partecipazione di Giobbe Covatta e del rapper Matador.
Si tratta del nuovo risultato della collaborazione nata col podcast “L’Elefante nella stanza”, atta a promuovere la cultura della sostenibilità e dell’integrazione.