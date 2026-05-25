La nuova edizione del “Concerto per l’Africa Day”

Una nuova narrazione del continente africano. Il “Concerto per l’Africa Day”, giunto oggi alla sia seconda edizione, si svolgerà presso la sala B di via Asiago a Roma alle ore 19:45.

L’evento nasce dalla collaborazione di Amref, ASviS e Music Innovation Hub, col patrocinio di Rai Radio. Fiorella Mannoia, Giobbe Covatta, Mirkoeilcane, Epoque, Kaze, Lina Simons, Chris Obey, Andrea Satta, Eddie Brock, Chiara Gallazzo, Senhit e Matador. Questi sono solo alcuni degli artisti e degli ospiti speciali che si avvicenderanno sul palco in questa grande occasione.

La Social Band con Frances Alina Ascione accompagneranno gli artisti, mentre Sara Zambotti e Massimo Cirri condurranno l’evento, il quale sarà disponibile su Rai Radio2 e sul canale TV 202.

Tarenga – il suono dello sviluppo

“Tarenga” è una parola senegalese che sta ad indicare ospitalità, rispetto e solidarietà. Non è dunque un caso che sia anche il titolo del podcast che farà da introduzione all’evento. Disponibile su RaiPlay Sound e registrato direttamente in Senegal, “Tarenga” racconta i punti salienti dell’Agenda 2030, con la partecipazione di Giobbe Covatta e del rapper Matador.

Si tratta del nuovo risultato della collaborazione nata col podcast “L’Elefante nella stanza”, atta a promuovere la cultura della sostenibilità e dell’integrazione.