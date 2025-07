Riscoprire meraviglie! MISH MASH Festival alla IX edizione

Negli ultimi anni, finalmente anche in Italia, si sono diffusi piccoli eventi musicali che grazie alla passione di molti si sono potuti ingrandire, divenendo ormai veri e propri appuntamenti annuali, più o meno conosciuti. Senza fare troppe liste di location in giro per l’Italia, non possiamo che prendere atto del fatto che organizzazioni simili riescono a promuovere un turismo culturale sano e vigoroso, un turismo di cui la nostra penisola dovrebbe nutrirsi senza indugio.

La Sicilia, meta estiva per eccellenza, come è noto nasconde molti segreti e luoghi fantastici, varcata la sua porta, in provincia di Messina, lungo la costa tirrenica, si raggiunge un’antichissima lingua di terra che si protrae verso il regno di Eolo, dio dei venti. Qui, a Milazzo, dentro le mura della cittadella fortificata, dove svetta il castello aragonese, si tiene ogni anno, ad agosto, il MISH MASH Festival.

Il MISH MASH

Giunto ormai alla nona edizione, l’evento durerà tre giorni: 10, 11 e 12 agosto. Ogni anno la line up non fa che migliorarsi, con artisti nostrani e internazionali, con una spiccata attenzione verso quel mondo che anni fa chiamavamo indie e che oggi c’è chi afferma sia morto. L’elettronica è sempre stata di casa al Mish Mash, soprattutto in seconda battuta, quando, stanchi di cantare, si vuole solo fare after.

La line up 2025

Ed ecco la line up giorno per giorno:

10 agosto, Welcome Day, Sicilian Taste: Bambi Warm up, The Whistling Heads, The Winstons, Go-Dratta, Turki Stan After Show.

11 agosto, Day 1, Lo Smilzo Warm up, Chiara Accardi, Cico Messina, Joan Thiele, Marco Castello.

12 agosto, Day 2 Adrysh Warm up, Aliotho, Giorgio Poi, Dov’è Liana, OKGiorgio, Pastaboys.

E questo è tutto signori, almeno per quanto riguarda il programma musicale. Tornando al concetto di turismo circolare, Mish Mash propone un pacchetto speciale per chi decide di vivere il festival a contatto con la natura, usufruendo di una convenzione con il Camping Riva Smeralda, struttura ricettiva poco distante dall’Area Marina Protetta di Capo Milazzo. Infine, non perdetevi la serie di spin-off, che vi invitiamo a scoprire anche per mezzo delle pagine social dell’evento, un mini-tour d’eventi nei dintorni, degno warm up di una tre sere che si prospetta davvero iconica.

Info e biglietti



Anche quest’anno, sia i biglietti per le singole serate che i vari pass potranno comodamente essere acquistati su Dice. Su mishmashfestival.com tutte le novità, il dettaglio dei pass e dei biglietti singoli e un archivio di foto che ormai diviene sempre più cospicuo, per un evento ormai simbolo del Made in Sicily.