Ischinger, FPS26 a Brescia: “Non esiste futuro europeo senza autonomia in difesa e sicurezza”
Irene Anania
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Ischinger, FPS26 a Brescia: “Non esiste futuro europeo senza autonomia in difesa e sicurezza”

Ischinger, FPS26 a Brescia: “Non esiste futuro europeo senza autonomia in difesa e sicurezza”

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Eventi - 25 Maggio 2026

di Irene Anania

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