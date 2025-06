Samsara 2025, un motore sociale per Carmagnola: cultura diffusa, territorio e cittadinanza attiva

Samsara – Il ciclo delle idee, conclusa il 22 giugno ed iniziata il 20 a Carmagnola, è stato un evento sociale nato con una vocazione chiara: rendere la cultura accessibile, partecipata, diffusa, gratuita e di qualità. Grazie ai diversi panel organizzati, tantissimi i temi trattati e numerose le idee nate da incontri e dialoghi.



Un percorso con oltre 30 relatori, decine di appuntamenti e oltre 40 associazioni e realtà territoriali coinvolte in questi mesi che hanno trasformato Carmagnola in un laboratorio a cielo aperto. Dal pensiero di Augusto Del Noce e Adriano Olivetti, all’eredità di Annibale Radicati di Cocconato, passando per lo sport e la disabilità, l’arte contemporanea, la filosofia, la geopolitica e le nuove forme di spiritualità.



Tra gli ospiti: Giulia Bonaudi, Vittorio Feltri, Sara Abram, Alessandro Aresu, Ginevra Leganza, Dario Fabbri, Fabrizia Sabbatini, Francesco Semprini, Lorenzo Castellani, Claudio Gallo, Luciano Lanna, Lucrezia Ercoli, e molti altri. Interventi mai superficiali, capaci di toccare le radici della storia piemontese e, al tempo stesso, di interrogare le trasformazioni globali e sociali, rendendo protagoniste le persone.



Samsara, infatti, è stato pensato come un laboratorio diffuso, dedicato alla rigenerazione del pensiero, alla riflessione intergenerazionale, al rapporto tra arte, natura, spiritualità e cittadinanza attiva. La rassegna ha messo in rete realtà culturali locali e nazionali, ha coinvolto associazioni, scuole, artisti e pensatori, promuovendo un modello di partecipazione profonda.

Una rassegna culturale nata come un progetto culturale indipendente, sperimentale e rigenerativo, che ha l’ambizione di mettere in relazione linguaggi diversi – dalla filosofia alla musica, dall’arte alla spiritualità – per offrire spazi di confronto e pensiero in un’epoca dominata dalla velocità e dalla semplificazione.

Geopolitica, filosofia, innovazione, tecnologia, presentazioni di libri, ospiti diversi e luoghi diversi che hanno ospitato le idee, vere protagoniste della rassegna. Samsara è stato un appuntamento fondamentale per discutere del passato, per analizzare il presente, ma soprattutto, per guardare verso il futuro.