Come l’intelligenza artificiale sta cambiando il volto degli affitti brevi

Il settore degli affitti brevi è in continua evoluzione: se un tempo si trattava di un business stagionale e prevedibile, negli ultimi anni il cambiamento delle preferenze e delle abitudini di viaggio dei consumatori ha reso necessaria l’introduzione di nuove tecnologie all’avanguardia.

L’intelligenza artificiale (IA) si sta affermando come un elemento di svolta, in grado di offrire a property manager, host e piattaforme di prenotazione gli strumenti necessari per migliorare l’esperienza degli ospiti, semplificare il lavoro e massimizzare i profitti. Dai motori di prenotazione, ai sistemi di gestione delle recensioni e, in particolare, i channel manager, gli strumenti basati sull’IA non si limitano ad automatizzare i processi, ma riescono anche a prevedere la domanda, adattare la strategia di distribuzione e segnalare eventuali problemi.

In questo articolo potrai trovare le tecnologie da tenere in considerazione per riuscire ad avere successo nell’odierno settore degli affitti brevi.

I prezzi dinamici

Il Dynamic Pricing viene usato ormai da anni dalle compagnie aeree per modificare i prezzi dei biglietti in base alla domande e al comportamento dei potenziali acquirenti. Da qualche anno, questa tecnologia intelligente è disponibile anche per gli alloggi in affitto.

Analizzando milioni di dati (stagionalità, eventi locali, tariffe della concorrenza, finestre di prenotazione e performance storica), questi strumenti riescono a consigliare il prezzo ideale per ogni notte e ad adattarsi in tempo reale alle variazioni della domanda del mercato.

In questo caso, l’intelligenza artificiale tiene conto delle finestre di prenotazione, della durata del soggiorno e persino delle previsioni meteorologiche per promuovere strategie di prezzo più competitive.

Chatbot e messaggistica

Anche la comunicazione con potenziali clienti e ospiti è stata rivoluzionata dall’avvento dell’intelligenza artificiale. I sistemi di messaggistica basati sull’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) possono gestire qualsiasi dialogo, dalle conferme di prenotazione alle istruzioni per il check-in, fino alle risposte alle domande più frequenti, come quelle sulle password del Wi-Fi o le richieste di consigli sui ristoranti locali.

I chatbot rispondono istantaneamente e mantengono un tono professionale. Il risultato? Livelli di soddisfazione più elevati e più tempo libero per host e property manager.

Gestione dei canali

I channel manager sono stati progettati per evitare doppie prenotazioni e garantire la sincronizzazione dei calendari su tutte le piattaforme. Grazie all’intelligenza artificiale, questi strumenti sono anche in grado di analizzare i trend di prenotazione su diverse piattaforme per identificare quali canali offrono le migliori prestazioni per un alloggio e un periodo specifici.

Inoltre, l’IA può individuare differenze delle performance sui diversi canali, come il tasso di conversione o la frequenza di cancellazione. Tutte queste informazioni permettono a host e property manager di ottimizzare e puntare sui canali che offrono il ROI più elevato.

Manutenzione e pulizia predittiva

La gestione delle pulizie, della manutenzione e dei giorni di check-in e check-out è un vero punto critico per gli operatori del settore, soprattutto per quelli che hanno a che fare con un grande numero di alloggi.

Le piattaforme basate sull’IA sfruttano i dati provenienti da sensori intelligenti e il feedback degli ospiti per prevedere quando gli elettrodomestici potrebbero guastarsi, quando è necessario sostituire i filtri dell’aria condizionata o quando il consumo d’acqua indica una possibile perdita. Questi modelli predittivi consentono di pianificare interventi di manutenzione prima ancora che i problemi interrompano il soggiorno di un ospite.

Allo stesso modo, l’intelligenza artificiale è capace di ottimizzare le pulizie in base alle finestre di prenotazione e alle preferenze degli ospiti.

Rilevamento delle frodi

L’intelligenza artificiale svolge anche un ruolo chiave nella sicurezza e nella prevenzione delle frodi. Gli algoritmi di apprendimento automatico possono rilevare comportamenti di prenotazione insoliti, come prenotazioni multiple dallo stesso indirizzo IP o picchi improvvisi di prenotazioni last minute, segnalandoli per una revisione manuale.

Adesso, i sistemi di verifica usano il riconoscimento facciale, la scansione dei documenti d’identità e i controlli dei precedenti basati sull’intelligenza artificiale per autenticare gli ospiti prima del loro arrivo. Gli host professionisti e le piattaforme di case vacanze adottano sempre più spesso questa tecnologia per creare fiducia riducendo al minimo i rischi.