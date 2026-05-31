Il ponte che collega USA e Canada ha una campata di853m: come sarà il Gordie Howe International Bridge
Francesco Palmieri
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Il ponte che collega USA e Canada ha una campata di853m: come sarà il Gordie Howe International Bridge

Il ponte che collega USA e Canada ha una campata di853m: come sarà il Gordie Howe International Bridge

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Attualità - 31 Maggio 2026

di Francesco Palmieri

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