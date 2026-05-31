Il ponte che collega USA e Canada ha una campata di853m: come sarà il Gordie Howe International Bridge

Esistono opere nate da un foglio di calcolo. E poi esistono opere nate da una

necessità autentica. Il Gordie Howe International Bridge appartiene alla seconda

categoria. Lo si comprende immediatamente, appena lo sguardo si posa sulla sua

struttura, o anche solo provando a immaginarla: 853 metri di campata principale

sospesi sopra il Detroit River, tra il Michigan e l’Ontario, tra due territori che, in fondo,

non sono mai stati davvero lontani.

Gordie Howe non fu semplicemente un campione di hockey. Fu una di quelle figure

che emergono una sola volta per generazione, un uomo capace di vedere sul

ghiaccio ciò che agli altri restava invisibile. Nato nelle pianure canadesi, cresciuto

nella povertà, divenuto leggenda a Detroit. “Mr. Hockey” non era un soprannome

costruito a tavolino, né un’etichetta pubblicitaria. Era una definizione. Howe giocò

fino a cinquantadue anni, persino accanto ai propri figli, perché il gioco

rappresentava la sua natura più profonda, l’unica dimensione in cui sembrasse

davvero appartenere.

Intitolargli un ponte che unisce Canada e Stati Uniti non è stata un’operazione di

marketing. È stata una scelta necessaria, quasi inevitabile. Il genere di decisione che

si prende quando si desidera che un’opera sopravviva al proprio tempo,

conservando un’anima oltre il cemento e l’acciaio.

L’Ambassador Bridge, inaugurato nel 1929 e ancora oggi di proprietà privata, ha

sostenuto per quasi un secolo un volume di traffico che nessuno avrebbe potuto

prevedere al momento della costruzione. Oltre diecimila camion attraversano ogni

giorno quel passaggio. Un quarto dell’intero commercio terrestre tra Stati Uniti e

Canada transita tra Detroit e Windsor, su un ponte che ha superato i novant’anni.

Continua a funzionare, certo. Ma affidare l’arteria commerciale più importante del

continente a un’unica infrastruttura tanto datata, priva di alternative e di ridondanza,

avrebbe dovuto inquietare qualcuno già molto tempo fa.

Ci sono voluti vent’anni, governi alternatisi senza continuità e una burocrazia

binazionale degna di un romanzo di Kafka. Alla fine, però, il progetto ha preso forma.

E rappresenta la scelta corretta.

Le torri raggiungono i 220 metri d’altezza. Serve un istante per assimilarlo: non sono

semplici piloni, ma autentici grattacieli. Dai loro apici si diramano i cavi strallati che

sostengono l’impalcato, componendo una struttura che possiede quella qualità rara

delle opere concepite per attraversare il tempo: la bellezza nasce dalla solidità, non il

contrario. Sei corsie di traffico, aree doganali moderne su entrambe le sponde,

percorsi dedicati a ciclisti e pedoni. Qualcuno potrà storcere il naso davanti alla

convivenza tra biciclette e mezzi pesanti carichi di componenti industriali, ma chi

conosce Windsor e Detroit sa che le due città respirano insieme da sempre, e un

ponte chiamato a unirle non poteva che farlo fino in fondo.

C’è poi un aspetto che sfugge quasi sempre, quando si parla di grandi infrastrutture:

gli uomini che le costruiscono. Le mani che hanno saldato quell’acciaio, i tecnici che

hanno verificato ogni cavo, i lavoratori che hanno affrontato turni notturni sul fiume,

con il freddo del Michigan a tagliare il volto. Non sono eroi da copertina. Sono coloro

che mantengono il mondo in piedi mentre gli altri dormono, e meriterebbero di

essere ricordati almeno quanto i ministri che hanno firmato gli accordi.

Il Gordie Howe International Bridge sarà la traversata strallata più lunga del Nord

America. Diventerà inevitabilmente un simbolo, proprio come Gordie Howe, del

resto: un campione che non si considerò mai un fenomeno, ma soltanto un uomo

capace di entrare in campo e fare il proprio dovere, meglio di chiunque altro.