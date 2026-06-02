Ottant’anni di Repubblica: perché il 2 giugno continua a parlare al presente

Oggi il cielo di Roma si tinge di tricolore. Come da tradizione, le Frecce Tricolori attraversano la capitale per celebrare la Festa della Repubblica, una ricorrenza che affonda le sue radici in una delle scelte più significative della storia italiana.

Un traguardo importante, ieri come oggi

Ottant’anni fa, all’indomani della Seconda guerra mondiale, gli italiani furono chiamati alle urne per compiere una scelta destinata a cambiare il corso della storia nazionale. Il 2 giugno 1946, attraverso un referendum popolare, il Paese scelse la Repubblica, sancendo la fine della monarchia e l’inizio di una nuova fase politica e sociale. Una decisione che avrebbe ridefinito l’identità italiana e posto le basi per la nascita della Repubblica, ufficializzata con l’entrata in vigore della Costituzione il 1° gennaio 1948.

Quel voto segnò una svolta non solo istituzionale, ma anche culturale e civile. Per la prima volta nella storia italiana, le donne parteciparono a una consultazione politica nazionale, contribuendo attivamente a una scelta fondamentale per il futuro del Paese. Un passaggio storico che ampliò il concetto di cittadinanza e rafforzò i principi di rappresentanza e partecipazione democratica.

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Dal 1947, il 2 giugno è celebrato come Festa della Repubblica, una ricorrenza che va oltre il semplice anniversario storico. È l’occasione per ricordare i valori su cui si fonda la vita democratica del Paese – libertà, unità, partecipazione e senso civico – e per riflettere sui diritti conquistati nel corso del tempo. La possibilità di esprimere il proprio voto e prendere parte alle decisioni collettive è infatti il risultato di un lungo percorso di crescita politica e sociale, costruito attraverso l’impegno di intere generazioni.

Ancora oggi, a distanza di ottant’anni, la Festa della Repubblica riunisce cittadini di ogni età nelle piazze e nelle strade d’Italia. Tra cerimonie istituzionali, celebrazioni pubbliche e il passaggio delle Frecce Tricolori nel cielo di Roma, la giornata rinnova il legame tra passato e presente. Non è soltanto un omaggio alla memoria condivisa, ma anche un invito a guardare al futuro con consapevolezza, ricordando che la democrazia non è un traguardo definitivo, bensì un valore da custodire e alimentare ogni giorno.