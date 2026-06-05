Raddoppio Spoleto-Campello: dopo 26 anni è arrivato il momento delle risposte

Il Comitato Spontaneo Spoleto-Foligno-Valnerina esprime forte preoccupazione per i continui disagi che stanno interessando la direttrice ferroviaria Terni-Spoleto-Foligno.

Anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, tra maggio e giugno la circolazione ferroviaria viene limitata o interrotta per lavori di mantenimento e miglioramento dell’infrastruttura, con pesanti ripercussioni per pendolari, studenti, lavoratori e turisti.

A fronte di questi sacrifici, il Comitato chiede una risposta chiara a RFI e alle istituzioni competenti: quando sarà finalmente completato ed entrerà in esercizio come annunciato il raddoppio della tratta Spoleto-Campello, lunga appena 8,5 chilometri e in costruzione da ben 26 anni?

I cittadini hanno diritto a conoscere lo stato reale dei lavori, le eventuali criticità ancora presenti e i tempi definitivi di conclusione dell’opera.

Il territorio non può continuare ad attendere all’infinito la conclusione di un’opera annunciata da oltre un quarto di secolo.