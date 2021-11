Magic: The Gathering, tra lupi mannari e cultura pop

Sono tante le novità introdotte da Magic: The Gathering nel proprio showcase di fine estate, non solo per quanto riguarda le nuove espansioni del famosissimo gioco di carte collezionabili ma anche per diversi progetti futuri che vedono coinvolto il brand in prima persona.

Un brand, quello di Magic: The Gathering, nato quasi trent’anni fa dalla mente di Richard Garfield e pubblicato da Wizards of the Coast, capace di accompagnare e far sognare diverse generazioni di giocatori ed appassionati, introducendo sempre nuove meccaniche ma rimanendo costantemente il gioco di carte collezionabili più venduto e giocato al mondo.

I progetti per i prossimi anni di MtG sono molti, a cominciare dalla nuova espansione uscita in questi mesi e che vede il ritorno dei Lupi Mannari come figure dominanti, passando poi a diversi progetti paralleli, tra cui una serie Netflix e diversi set particolari pensati per i collezionisti, tra cui quelli relativi a Street Fighter e Fortnite.

Andiamo con ordine quindi, ed immergiamoci nelle oscure terre di Innistrad con La Caccia di Mezzanotte..

L’ultima espansione di Magic: The Gathering, Innistrad: Caccia di Mezzanotte

Innistrad: Caccia di Mezzanotte è l’ultimo set uscito del gioco di carte collezionabili (che tra qualche giorno lascerà spazio a Innistrad: Crimson Vox) ed ha riportato i giocatori all’interno del piano di Innistrad, con un focus mirato verso le figure che animano quel piano, ovvero i Lupi Mannari.

Per l’occasione, alcuni mutaforma hanno risposto al richiamo della luna piena iniziando a girare per le strade della maggiori città europee come Roma, Berlino e Parigi, incutendo timore o semplicemente creando dei simpatici siparietti comici, come si può leggere in questo reportage a cura di Wizards.

Le notti si allungano ed un terribile pericolo pare annidarsi nell’ombra della vigilia del Festival del Raccolto. Per proteggere gli abitanti umani del piano di Innistrad, il licantropo Planeswalker Arlinn Kord cerca l’inafferrabile Chiave di Selenargento nel tentativo di scongiurare l’imminente oscurità e ripristinare l’equilibrio del piano.

Con questa premessa e con il bellissimo trailer che avete ammirato ad inizio articolo, si è aperto quindi questo nuovo set di Magic: The Gathering, che inserisce diverse nuove carte e meccaniche, tra cui Diurno/Notturno, Disturbare, Decomposto e Congrega, seguite da due meccaniche riprese dal passato: Flashback e Indagare.

Le novità tuttavia non si limitano a questi nuovi set, perché per il 2022 sono previste serie molto particolari per il gioco di carte, e molto più in linea con quelli che sono i nostri standard classici.

Fonte immagine: magic.wizards.com

Street Fighter e Fortnite su Magic?

Avete capito bene, due dei più famosi brand di videogiochi si trasformeranno in carte con queste nuove serie della Secret Lair di Magic: The Gathering. Serie principalmente per collezionisti, ben rifinite e curate e soprattutto disponibili per un periodo limitato.



Fortnite, il battle royal che ha saputo spopolare e tener testa alla concorrenza negli ultimi anni, sarà l’ispirazione di due drop di Secret Lair, e rappresenterà luoghi e personaggi emblematici del gioco. Allo stesso tempo Street Fighter, storico picchiaduro di cui spesso abbiamo parlato su queste pagine, vedrà i suoi personaggi diventare carte giocabile, come l’iconica Chun-Li, la cui carta possiederà la meccanica del multipotenziamento.

Per poter ammirare queste carte, così come per l’adattamento Netflix incentrato sulla storia di Magic, bisognerà aspettare il prossimo 2022, ma le sorprese non sono finite perché sono state annunciate anche due nuove illustri collaborazioni in arrivo per il 2023.

Fonte immagine: magic.wizards.com

Wizards of The Coast aveva già annunciato quest’anno Universes Beyond, un’offerta mirata all’esplorazione di nuovi universi non appartenenti ai piani di Magic: The Gathering. Gli appassionati avranno quindi l’opportunità di mettere le mani su The Lord of the Rings: Tales from Middle-earth, l’universo dedicato a Il Signore degli Anelli in cui accompagnare Aragorn, complottare con Saruman o cavalcare assieme ai Nazgul per conquistare l’Unico Anello.

Per la serie Commander sono invece attese le nuove carte ispirate a Warhammer 40.000, che daranno la possibilità ai giocatori di poter impersonare degli Space Marines in lotta contro le fazioni del 41° millennio.

“Magic è il cuore della nostra attività e il marchio non è mai stato così forte”, ha dichiarato Chris Cocks, presidente di Wizards of the Coast. “Dalla collaborazione con pietre miliari della cultura pop come Street Fighter, Fortnite e Il signore degli anelli alla serie animata su Netflix in arrivo il prossimo anno, non c’è mai stato un momento migliore per vivere la passione di Magic.”

Non ci resta dunque che lasciarci travolgere da tutte queste ondate di novità proposte da Magic: The Gathering, e di iniziare la nostra avventura sia con amici, giocando nel più classico dei modi con le carte in formato cartaceo, sia sfidando giocatori online nel aggiornatissimo Magic: The Gathering Arena.