Pokémon TCG: Zenit Regale – Il canto del cigno di Spada e Scudo

Lo scorso 20 gennaio è approdato sul mercato nostrano Zenit Regale, l’ultimo set della serie Spada e Scudo del Pokémon Trading Card Game.

Nonostante sia stato rilasciato nel primo mese dell’anno, si tratta di un set che accompagnerà per tutta la prima metà del 2023, tramite una pubblicazione a scaglioni.

In attesa dell’inizio della serie Scarlatto e Violetto che arriverà il 31 marzo, cosa collezionare di questo splendido set?

(Lucario) V STAR Rising

Zenit Regale è uno di quei set definiti “speciali”, ovvero privi di bustine acquistabili singolarmente, e del box da trentasei buste dal quale, in genere, provengono.

Per questo genere di collezioni (la quinta di questo tipo nella serie Spada e Scudo) il prodotto chiamato Set Allenatore Fuoriclasse (abbreviato come ‘ETB’, sigla del nome inglese ‘Elite Trainer Box’) è ancor più interessante.

Difatti, ogni ETB dei set speciali offre dieci bustine al suo interno anziché le solite otto, e oltre a tutti gli accessori necessari per giocare, la guida del set in questione con l’elenco delle carte, e le sleeve di protezione per le carte (peggiorate dal set Destino Splendente in poi), essi contengono sempre una carta promo in aggiunta.

La promo contenuta nell’ETB di Zenit Regale è la bellissima carta di Lucario V ASTRO.

fonte: 2duerighe

Non a caso l’estetica di questo pezzo da collezione è interamente dedicata a Lucario, il Pokémon che da un sondaggio di Google del 2016 risulta essere il secondo più popolare a livello mondiale (persino più di Charizard, arrivato solamente quarto nel sondaggio).

Ciononostante le carte Charizard continuano a essere tra le più ricercate. Prova di questo è la nuova carta di Charizard Lucente presente in Zenit Regale, o meglio la ristampa della stessa carta presente nel set di Pokémon Go! con un artwork diverso.

L’unica ristampa dell’intera collezione Radiant (nome inglese delle carte “Lucente”), la nuova serie di carte Pokémon shiny che dovrebbe terminare proprio in questo set, con l’aggiunta del poco carismatico Charjabug e del più affascinante Eternatus.

fonte: serebii.net

Occhio alle promo

Le collezioni speciali Regieleki e Regidrago, pubblicate assieme al Set Allenatore Fuoriclasse di Zenit Regale, non sono particolarmente affascinanti, ma le carte promo che contengono non andrebbero sottovalutate da un punto di vista collezionistico.

Acquistare queste collezioni solo per avere le carte promo non è poi una gran mossa, a meno che non si voglia tentare la sorte con le bustine offerte da qualsiasi proposta di Zenit Regale. In caso contrario, converrebbe recuperare le carte di Regieleki e Regidrago acquistandole direttamente da quest’ultimo tipo di acquirenti.

Le versioni V dei due Regi introdotti nel secondo DLC di Pokémon Spada e Scudo sono artisticamente valide, soprattutto Regidrago V, mentre le altre due carte presentano l’olografia vecchio stile nota come “cosmo holo”

fonte: 2duerighe

Più interessanti e più ambite sono sicuramente le tin in arrivo il 17 marzo, ognuna delle quali contenente una promo di uno tra Articuno, Zapdos e Moltres nelle loro forme di Galar insieme a quattro buste d’espansione.

Particolarmente interessanti sono gli artwork dei leggendari volatili di Ghiaccio e Fuoco, divenuti di tipo Psiche e Oscurità nelle loro malvagie forme presenti nella regione in cui sono ambientati Pokémon Spada e Scudo.

Più sofisticato l’artwork di Zapdos di Galar, realizzato da Rianti Hidayat, che ricorda vagamente una versione più “pulita” del celebre stile di Tomokazu Komiya

Infine, come dimenticare un must come la collezione speciale Pikachu? La nuova collezione di questo genere per il set Zenit Regale, porta in occidente la carta Pikachu VMAX, sia in versione normale che jumbo (le carte di formato più grande) rilasciata lo scorso anno in Giappone con la rivista CoroCoro.

fonte: serebii.net

Finalmente shiny

Zenit Regale è un set che andrà anche oltre l’arrivo di Scarlatto e Violetto, dato che l’ultimo grande pezzo da collezione di questa serie arriverà il prossimo 5 maggio.

Si tratta di due collezioni speciali contenenti ben undici bustine a testa di Zenit Regale assieme a una carta promo di Zacian V e Zamazenta V in versione shiny.

A livello puramente collezionistico, si tratta di due collezioni che offrono più del Set Allenatore Fuoriclasse anche prese singolarmente.

Le forme cromatiche dei leggendari di Pokémon Spada e Scudo sono state pubblicate in lingua giapponese un anno fa, inserite in un mazzo tematico specifico.

Come per le carte Pokémon shiny presenti nel set Destino Splendente, si tratta di una ristampa della versione full art di Zacian V e Zamazenta V presenti nel primissimo set Spada e Scudo, con i colori delle loro forme shiny. Grazie a Zenit Regale, arriveranno finalmente in occidente.

Galleria di Galar e trainer firmate

Le carte della cosiddetta Galleria di Galar, inserite dal set Astri Nascenti in poi (a eccezione del set Pokémon Go!), sono una fortuna per il collezionismo di Pokémon TCG, tant’è che saranno presenti anche nella serie di Scarlatto e Violetto.

Si tratta di artwork meravigliosi stampati sull’intera carta; veri e propri mini quadri che farebbero una gran bella figura anche con dimensioni maggiori.

Inoltre, sembrerebbe esserci sempre una sorta di garanzia sul trovare buste contenenti carte della Galleria di Galar nei prodotti degli ultimi set. Ad esempio, è facile che nelle bustine di un ETB si possano trovare almeno tre carte di questo tipo, sebbene alcune dovrebbero essere più rare di altre.

In Zenit Regale ci sono ben settanta carte della Galleria di Galar. Le più ambite sono sicuramente le quattro carte Gold di Arceus, Giratina, Dialga e Palkia in Forma Originale, tutte V ASTRO.

Queste quattro, oltre che magnifiche singolarmente, insieme vanno a formare un artwork più grande, raffigurante le tre divinità creatrici sul Monte Corona e il Pokémon Rinnegato che fluttua nel Mondo Inverso.

fonte: Reddit

Le carte della Galleria di Galar sono tutte bellissime; forse più semplici negli artwork delle carte Pokémon base appartenenti a questo genere: Pikachu, Paras, Mareep, Duskull, ecc.

Le più ricercate sono certamente Mewtwo V ASTRO, raffigurante l’altro lato della battaglia presente nell’artwork di Charizard V ASTRO della Charizard Ultra Premium Collection, e le carte V del trio leggendario di seconda generazione: Entei, Suicune e Raikou.

Da non sottovalutare nemmeno Leafeon e Glaceon V ASTRO, per il resto sono davvero troppi da citare: Darkrai, Zacian, Zamazenta, Deoxys, Zeraora, ecc.

fonte: serebii

Ultimo ma non ultimo, le carte Trainer che tanto stanno spopolando in Giappone, dove vengono acquistate a prezzi folli.

In occidente sono meno impattanti, ma oltre alle bellissime full art, andrebbero tenute in considerazione le carte trainer di Fabia, Beet, Azzurra, Hop, Laburno e Dandel.

La particolarità di queste carte è quella di essere autografate… dagli stessi allenatori raffigurati nei loro artwork.