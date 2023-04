Magic: The Gathering – L’Avanzata delle Macchine è arrivata

Con l’uscita de L’Avanzata delle Macchine, Magic: The Gathering si appresta a narrare l’episodio finale del suo ciclo narrativo iniziato con La Guerra dei Fratelli, spingendo i milioni di giocatori nel mondo a preparare un’ultima e disperata resistenza alla dilagante invasione di Phyrexia!



Il più famoso gioco di carte collezionabili del mondo è sbarcato lo scorso 21 aprile con la sua nuova espansione cartacea, l’ultima delle quattro parti che hanno visto protagonista Phyrexia e la sua avanzata per conquistare tutti i piani del Multiverso.

Già uscito lo scorso 18 aprile su Magic: Arena, L’Avanzata delle Macchine narra l’ultima resistenza all’invasione spingendo i giocatori ad allearsi con Planeswalker e creature leggendarie per poter salvare i mondi dalla corruzione.

L’Avanzata delle Macchine, la storia

“Tutti i mondi conosceranno la perfezione”



L’Avanzata delle Macchine racconta il folle piano di Elesh Norn, Madre delle Macchine e leader dell’esercito di Phyrexia, la quale è riuscita ad accumulare abbastanza forze e potere da poter tentare un’invasione di dimensioni colossali, capace di conquistare l’intero Multiverso in una sola volta. La folle ossessione di espandere l’influenza della Nuova Phyrexia su altri piani e di completare il processo di completamento di tutti gli esseri sembra inarrestabile, ma forse c’è ancora un’ultima speranza.



Un’eroica squadra di Planeswalker sta infatti radunando ogni forza disponibile tra i piani per fronteggiare questa follia. Personaggi iconici e leggendari del panorama di Magic si uniranno in uno scontro finale dove in gioco c’è il destino non solo di un mondo, ma di ogni mondo presente nel Multiverso.

Meccaniche e novità

Parlando di novità in termini di meccaniche di gioco, L’Avanzata delle Macchine presenta un nuovo tipo di carta: Battaglia. A differenza di altre aggiunte precedenti nel gioco di Magic, le battaglia sono un nuovo tipo di carta a doppia faccia; una volta giocate si sceglie un avversario che le protegga. Analogamente a come vengono giocati i Planeswalker, anche le battaglie possono essere danneggiate o attaccate direttamente e quando vengono sconfitte si trasformano in una nuova e potente carta, gratuitamente.

Un inserimento importante, anche a livello di meccaniche, che non si vedeva dal 2007, ovvero dalla comparsa proprio delle carte dei Planeswalkers.

Un altra novità ne L’Avanzata delle Macchine è la presenza di Rinforzo, una meccanica basata sulle creature che consente ai giocatori di aggiungere dei segnalini +1/+1 e ottenere abilità aggiuntive in base alla creature che fornisce questi segnalini.

Novità per collezionisti

Con L’Avanzata delle Macchine, Wizards of the Coast ha deciso di giocare anche sul lato estetico del set, sottolineando anche visivamente la vastità del Multiverso e di tutte le sue sfaccettature. Saranno infatti presenti nel set tutte le cornici dei set precedenti, con nuove cornici pensate per i nuovi piani aggiunti, concentrate principalmente sulle Leggende del Multiverso, ovvero squadre di creature leggendarie che lottano contro l’invasione di Phyrexia.



Sarà anche aggiunto un nuovo tipo di foil alle carte, che prenderà il nome di Nimbo Foil e apparirà solo per le carte Leggende del Multiverso disponibili nei Collector Booster. Infine, per continuare i festeggiamenti del 30° anniversario di Magic e per celebrare il lancio di questa espansione, verranno distribuite tre carte promozionali esclusive nei negozi WPN.

Insomma tante novità in questa nuova espansione denominata L’Avanzata delle Macchine che speriamo possa farvi divertire ed appassionare in attesa dell’acclamata espansione sul Signore degli Anelli che già sta facendo discutere molti appassionati, ma di questo ne parleremo in un prossimo articolo.