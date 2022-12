La Guerra dei Fratelli e La Maledizione di Strahd – Le ultime novità da Wizards of the Coast

Tra Magic: The Gathering e Dungeons & Dragons, sono tante le novità dell’ultimo periodo uscite dal calderone magico di Wizards of the Cost. Da buoni amanti del gioco quali siamo, non possiamo tirarci indietro dinanzi al compito di divulgare quanto più possibile tutte queste nuove proposte, nel tentativo di stuzzicare la vostra fantasia e la voglia di sperimentare nuovi mazzi, nuove strategie o perchè no, radunare nuovamente i vostri compagni d’arme per ripartire in una nuova avventura di D&D.

Qualche settimana fa il nostro buon Dario vi ha portato nel colorato e particolare mondo del Trading Card Game targato Pokémon, con diverse speculazioni ed approfondimenti sull’ultima espansione rilasciata, ovvero Tempesta Argentata.

Uno stile ed un’ambientazione molto diversi da quelli che andremo a trattare in questo articolo; La Guerra dei Fratelli e La Maledizione di Strahdportano sulle spalle atmosfere tese e cupe, pronte ad inghiottirvi e a farvi immergere nei loro mondi misteriosi.

La Guerra dei Fratelli – L’ultima espansione targata Magic: The Gathering

“Reinventa il passato e riprenditi il futuro”

Con queste parole si apre il secondo capitolo (dei quattro previsti) dell’arco narrativo sul multi-set di Magic: The Gathering dal titolo La Guerra dei Fratelli. Il più famoso gioco di carte collezionabili al mondo rilancia la sua storia con un nuovo set composto da 287 carte che incorpora al suo interno, per la prima volta nella storia del brand, Mondi Altrove, con carte dedicate ai Transformers.



Il set, già disponibile sia in formato cartaceo che in digitale su Magic Arena, concentra la sua narrazione sulla figura di Teferi, un Planeswalker alla ricerca di risposte nel passato attraverso la leggenda dell’aspra rivalità tra i fratelli Urza e Mishra, nel mezzo della devastante invasione Phyrexiana. Conosciuta anche come Guerra delle Antichità, la Guerra dei Fratelli fu un conflitto che sconvolse il piano di Dominaria con mech titanici, corazzati giganteschi e guerre magiche, provocando una serie di eventi che plasmeranno il futuro dell’interno multiverso.

La Guerra dei Fratelli fu già rappresentata per la prima volta in “Antiquities” la seconda espansione in assoluto di Magic, nel lontano 1994, ed ora torna con un set fortemente incentrato sugli artefatti, che reintroduce anche alcune meccaniche amate dagli appassionati, come Combinare, una parola chiave per unire insieme due carte e Dissotterrare, che consente di rimettere carte sul terreno di giochi direttamente dal cimitero, a patto che vengano esiliate a fine turno.



Per la gioia dei fan della serie, saranno introdotte anche le carte di Optimus Prime, Megatron e altri iconici personaggi di Transformers, realizzati in carte dal bordo rielaborato in stile mech e per riportare i giocatori indietro nel tempo, saranno presenti anche ristampe retrò di famosi artefatti e creature della storia di Magic: The Gathering.

La Maledizione di Strahd, finalmente in italiano!

Passiamo ora ad un ambientazione più gotica e grottesca ed immergiamoci in uno dei più amati e terrificanti luoghi del panorama di Dungeons & Dragons: Ravenloft.

La Maledizione di Strahd, una delle più popolari ed apprezzate avventure di D&D è appena approdata anche nel nostro bel paese con la nuova edizioni in italiano del manuale d’avventura.

Per chi non la conoscesse, La Maledizione di Strahd è una storia horror gotica pensata per un gruppo da quattro a sei giocatori, dal primo fino al decimo livello, e che farà viaggiare le misteriose e dure terre di Barovia, dove il Conte Strahd von Zarovich osserva tutti i movimenti dal suo castello di Ravenloft.

Un invito a cena è stato rilasciato dallo scorso 25 novembre, a tutti gli avventurieri che sono passati all’orizzonte e sono stati notati dal conte. Chissà quali misteri e quali avventure si nasconderanno in queta agghiacciante avventura di Dungeons and Dragons.

Il manuale de La Maledizione di Strahd mette a disposizione dei giocatori e del master tutto quello che può servire per iniziare le sue tetre avventure. Oltre a numerose informazioni sui dintori del castello e della regione, e segreti sul passato oscuro del signore del castello, conosciuto anche come il vampiro Strahd, il volume include 29 nuovi mostri da inserire nei combattimenti, 6 nuovi oggetti magici per affrontare le creature misteriose di Barovia, tabelle, mappe dettagliate e Png unici per poter agevolare il master nella creazione di questa nuova campagna.

Cosa state aspettando quindi ad immergervi in questi nuovi mondi tutti pronti da giocare?