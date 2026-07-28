I teatri storici “condominiali” dell’Italia centrale diventano Patrimonio dell’UNESCO

I teatri storici “condominiali” dell’Italia Centrale sono stati riconosciuti come parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO. La decisione, annunciata pochi giorni fa, porta a 62 il numero dei siti italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale. Si tratta di un importante riconoscimento per l’Italia: nel corso dei secoli, i teatri “condominiali” hanno contribuito a diffondere la cultura tra tutte le classi sociali, fino a diventare oggi un simbolo riconosciuto del patrimonio culturale italiano.

Un riconoscimento atteso dalle comunità

La notizia è arrivata al termine della riunione del Comitato del Patrimonio Mondiale, riunito a Busan, in Corea del Sud: i teatri storici “condominiali” dell’Italia centrale entrano ufficialmente nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Sono dieci i teatri riconosciuti, distribuiti tra Marche, Emilia-Romagna e Umbria.

La lista completa dei teatri riconosciuti dall’UNESCO:

Teatro Angelo Mariani, Sant’Agata Feltria. Teatro Pergolesi, Jesi. Teatro Ventidio Basso, Ascoli Piceno. Teatro Serpente Aureo, Offida Teatro dell’Aquila, Fermo. Teatro Lauro Rossi, Macerata. Teatro Feronia, San Severino Marche. Teatro Gentile da Fabriano, Fabriano. Teatro Bramante, Urbania. Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, Spoleto

Si tratta di un traguardo importante non solo per il patrimonio culturale italiano, ma anche per le comunità dell’area che, nel corso dei secoli, hanno dato vita e custodito questi luoghi simbolo della partecipazione civica. Un riconoscimento atteso da tempo. Lucia Chiatti, direttrice generale della Fondazione Pergolesi Spontini, che gestisce il Teatro Pergolesi di Jesi, ha dichiarato a Repubblica: «Aspettavamo con trepidazione l’esito di questo percorso iniziato nel 2020».

Anche a Fabriano la soddisfazione è grande. La sindaca Daniela Ghergo ha commentato con emozione la decisione dell’UNESCO: «Un risultato che non appartiene soltanto alle istituzioni, ma all’intera comunità che da sempre custodisce con orgoglio la propria storia e la propria identità».

Teatro Gentile da Fabriano, Fabriano

Foto: Turismo Marche

La storia dei teatri storici “condominiali”

Il riconoscimento valorizza una tradizione culturale nata dal basso e sostenuta dalla partecipazione dei cittadini. Le origini dei teatri storici “condominiali” risalgono infatti tra il XVII e il XIX secolo, quando gruppi di cittadini decisero di unirsi per finanziare la costruzione e la gestione di un teatro. Attraverso l’acquisto di quote o della proprietà dei palchi, diedero vita a un particolare modello di gestione condivisa, da cui deriva l’aggettivo “condominiale”. Come ricorda Lucia Chiatti, «l’attività culturale era molto vivace, ma confinata all’interno delle istituzioni religiose e delle residenze aristocratiche». La nascita di questi teatri rappresentò quindi un cambiamento significativo: il teatro divenne uno spazio aperto alla cittadinanza e la cultura iniziò a essere accessibile a un pubblico sempre più ampio.

Teatro Pergolesi, Jesi

Foto: Ansa

Questo aspetto è stato uno dei punti centrali della candidatura presentata all’UNESCO. I teatri storici “condominiali” sono descritti come «centri vitali della vita comunitaria», accomunati dalla presenza delle tradizionali sale a palchi, nelle quali persone appartenenti ai diversi ceti sociali potevano assistere agli stessi spettacoli. Pur mantenendo una distinzione degli spazi, questi edifici contribuirono a rendere il teatro un luogo di incontro e di condivisione, favorendo una più ampia diffusione della cultura sul territorio.

Con questo riconoscimento l’UNESCO celebra non solo il valore storico e architettonico di questi edifici, ma anche il modello sociale che li ha resi un esempio unico di partecipazione civica. Nati grazie all’iniziativa delle comunità locali e sostenuti dalla collaborazione dei cittadini, i teatri storici “condominiali” appresentano ancora oggi una testimonianza dell’importanza della cultura come bene condiviso. La loro iscrizione porta così a 62 il numero dei siti italiani riconosciuti come Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.