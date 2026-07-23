Cursum tenēre: mantenere la rotta e dirigere un quotidiano oggi
Carlo Mondello
- Cultura

Cursum tenēre: mantenere la rotta e dirigere un quotidiano oggi

Storia, identità e linee editoriali dei principali quotidiani italiani, dalle loro origini fino alle direzioni odierne. Il rapporto tra informazione, politica e identità in un'epoca di crescente omologazione, si può "mantenere la rotta" nel giornalismo contemporaneo?

Cursum tenēre: mantenere la rotta e dirigere un quotidiano oggi

Storia, identità e linee editoriali dei principali quotidiani italiani, dalle loro origini fino alle direzioni odierne. Il rapporto tra informazione, politica e identità in un'epoca di crescente omologazione, si può "mantenere la rotta" nel giornalismo contemporaneo?
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Cultura - 23 Luglio 2026

di Carlo Mondello

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