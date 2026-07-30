L’Odissea secondo Nolan: quando un eroe antico diventa un uomo moderno 
Micaela Filippi
- Cultura

L’Odissea secondo Nolan: quando un eroe antico diventa un uomo moderno 

L’Odissea secondo Nolan: quando un eroe antico diventa un uomo moderno 

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Cultura - 30 Luglio 2026

di Micaela Filippi

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