Gaecheonjeol, giorno della Fondazione di Corea

Il 3 ottobre non è un giorno qualunque per la Corea del Sud. Questa data porta un’aria di sacralità, viene chiamata “Il giorno in cui si aprirono i cieli”, parliamo della Festa Nazionale della Fondazione di Corea. I coreani celebrano la leggendaria fondazione del primo stato coreano, Gojoseon, da parte del mitologico re Dangun nel 2333 a.C. Questa data è stata tradizionalmente considerata dai coreani come la data della fondazione della razza coreana. Il Gaecheonjeol unisce, anche se per un giorno solo, l’orgoglio nazionale delle due Coree. Nella Corea del Nord, sebbene non sia una festività pubblica, si svolge una cerimonia annuale presso il Mausoleo di Tangun , il fondatore di Gojoseon.

La storia dell’orgoglio coreano che resiste

In pieno dominio coloniale giapponese, la ricorrenza del 3 ottobre venne istituita e celebrata ogni anno. Ciò accadde quando il Daejongismo riaprì i battenti con Nachul al centro. Tuttavia, solo quando nacque il Governo Provvisorio della Repubblica di Corea, la festività venne aggiunta al calendario lunare utilizzato nel paese.

Al termine del dominio coloniale giapponese e con la nascita della Repubblica di Corea, il 1 ottobre 1949 fu promulgata “Legge sulla giornata nazionale di celebrazione” e la data del terzo mese lunare fu disegnata come il Gaecheonjeol.

Poiché in origine era un calendario lunare, venne utilizzato come calendario lunare anche dopo l’istituzione del governo coreano, ma dopo la delibera del “Consiglio di deliberazione riguardante il cambiamento delle celebrazioni del Gaecheonjeol dal calendario lunare al calendario solare”, nominato dal Ministero della Cultura e dell’Istruzione nel 1949, il calendario lunare venne trasformato in un calendario solare e divenne una pratica molto diffusa, poiché si diceva che i registri del 3 ottobre fossero preziosi.

I festeggiamenti del Gaecheonjeol

Una festa di calibro nazionale non passa certamente inosservata fra le città sudcoreane. Il Giorno della Fondazione Nazionale prevede enormi spettacoli pirotecnici, in particolare a Seoul nel parco del fiume Han Yeouido che riunisce migliaia di coreani.

Invece, i più intraprendenti, decidono di celebrare con un’escursione. Si va in visita del Monte Baekdu, nonostante la difficoltà nel raggiungerlo, visto che è necessario attraversare la Cina.

Riguardo alla gastronomia, non sono previsti piatti specifici per il Gaecheonjeol. Principalmente si consumano, durante le festività, cibi tipici della tradizione come i dolci di riso (songpyeon) o il tteokguk (zuppa di dolci di riso).