Il Web Marketing Festival (WMF) si prepara alla sesta edizione

Il Web Marketing Festival, manifestazione di riferimento in Italia per il web marketing si prepara ad affrontare la sesta edizione dopo il grande successo dell’edizione 2017.

Anche quest’anno 2duerighe sarà media supporter della manifestazione: vi racconteremo quello che succede per le sale del Palacongressi di Rimini e vi riporteremo delle interviste ai “Guru” del web marketing.

Quella del 2017 è stata un’edizione di grande successo che ha confermato il trend positivo della manifestazione con le 12.000 presenze registrate durante la due giorni e gli oltre 100 espositori.

Una delle prime grandi novità del 2018 è che i giorni del festival non saranno più 2 ma 3: il 21, 22 e 23 giugno 2018, e sarà̀ ancora più̀ ricca di interventi formativi con occasioni di confronto e di networking con i maggiori esperti del digitale, i rappresentanti delle aziende leader del settore del calibro di Amazon, Google, Microsoft e delle istituzioni.

Il WMF si attesta non solo come una manifestazione formativa, ma è anche il luogo principe per presentare la propria idea di business con la start up competion il contest che rivolge alle giovani realtà aziendali e agli ideatori di progetti imprenditoriali innovativi. In 6 anni sono stati più di 1000 i progetti sottoposti ad una giuria di esperti e investitori e oltre 50 realtà tra partner e investitori hanno consegnato primi per un valore complessivo di € 400.00,00.

“Incentivare e sostenere i progetti imprenditoriali innovativi di maggiore prospettiva è l’obiettivo che ha contraddistinto sin dalla prima edizione, ormai 6 anni fa, la Startup Competition del Web Marketing Festival. Il nostro impegno non si ferma all’individuazione delle migliori business ideas, ma si concentra sul percorso di crescita e sviluppo che ognuna di esse è in grado di percorrere – ha spiegato Cosmano Lombardo, Chairman del Web Marketing Festival. Tutto ciò lo facciamo coinvolgendo un numero crescente di partner, tra i più rilevanti dell’ambito digitale, nell’intento comune di far crescere l’ecosistema innovativo e dare un forte impulso al rilancio del Sistema Paese, attraverso un approccio sempre collaborativo e costruttivo. In questo senso, dunque, la Startup Competition supporta l’open innovation”.

Le candidature per partecipare alla Start Up Competition e presentare la propria di business e presentare la propria business idea di fronte ai maggiori player del settore e al pubblico in sala sono aperte fino al 18 maggio 2018.

Per maggiori info: https://www.webmarketingfestival.it