Tecnologia e marketing: digitalizzazione come umanizzazione dei processi

Siamo davanti alle più grandi rivoluzioni tecnologiche che stanno abbracciando ogni settore dell’esistenza, non solo, perché anche ogni categoria di mercato cambia secondo i nuovi canoni digitali.

Attualmente tutto si intreccia attraverso il Web, basta guardare come si muovono i brand più importanti sui social, e non parliamo solo di aziende, ma anche del settore finanziario.

I dati in tempo reale vengono analizzati dall’Intelligenza Artificiale, soprattutto i Big Data, che sono quelli che monopolizzano l’attenzione dei mercati economici e finanziari, in uno scenario dove persino gli elementi più tecnici entrano a pieno titolo nel discorso sulla sicurezza delle transazioni. Ma ci sono delle strategie che restano umane, troppo umane, direbbe qualche filosofo.

L’autenticità e l’originalità oltre l’IA

Alla base di qualsiasi strategia di marketing c’è l’autenticità che rende un contenuto ottimizzato per i motori di ricerca. L’esempio più palese è il copywriting, che resta una delle strategie più affidabili per quanto riguarda i contenuti scritti, ma oltre ai testi di articoli e social, abbraccia anche tutto ciò che serve per produrre video e stories: in pratica, tutto ciò che è creatività allo stato puro.

In questo senso, la fredda meccanica algoritmica dell’IA viene spodestata dalle tecniche più datate, che tuttavia, devono viaggiare di pari passo con l’Intelligenza Artificiale.

Il marketing non è più soltanto una semplice pubblicità

La digitalizzazione ha rivoluzionato gli strumenti del marketing e di conseguenza è cambiato anche il linguaggio con cui comunichiamo. Tempo fa occorrevano mesi per organizzare, analizzare lanciaIre una campagna promozionale, mentre oggi, bastano poche ore o minuti per reagire a una notizia o seguire un trend, una rapidità che ha cambiato le regole del gioco.

Il linguaggio è più diretto e si esprime attraverso i social, che sono diventati i canali ufficiali del marketing e dell’identità aziendale. L’AI che consente di analizzare i big data aiuta le aziende a migliorare il rapporto con il pubblico in qualsiasi settore, e il marketing digitale non è più una semplice pubblicità, ma diventa esso stesso identità a 360 gradi.

La rivoluzione tecnologica ha cambiato il linguaggio economico – finanziario, ma tutto resta umano

Il linguaggio si è adattato al Web e la comunicazione si è digitalizzata, perché oggi si cercano messaggi più chiari, semplici e diretti, che combinati con i nuovi software di automazione, consentono alle aziende di lavorare in simbiosi con l’innovazione tecnologica.

Uno dei paradossi che viene fuori dai nuovi linguaggi digitali per il comparto economico – finanziario, riguarda la maggiore esigenza di un linguaggio umano, nonostante tutti i nuovi sistemi digitali e di automazione. Una sorta di umanizzazione della digitalizzazione, che insieme a un’identità digitale solida, gioca un ruolo fondamentale per i nuovi linguaggi online.

Tutto resta umano nonostante le ultime innovazioni tecnologiche, perché la SEO valuta soltanto i contenuti originali e anche nei settori economico – finanziari, oltre alle nuove tecnologie ci sono le strategie più vintage, che restano dei trend evergreen, proprio perché rispondono alla necessità di umanizzare tutto ciò che sta diventando o che già è digitale.

