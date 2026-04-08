Hyundai, dal family feeling all’ecosistema di design: una gamma connessa ma non uguale

In molti ambiti del design contemporaneo si osserva una crescente convergenza: prodotti diversi tendono spesso per adottare soluzioni simili, guidati da esigenze di efficienza, tecnologia, immediatezza e riconoscibilità. Tendenza che è possibile riscontrare anche nel settore automotive.

Negli ultimi anni, questo scenario ha rappresentato per Hyundai un punto di partenza, dove il Brand ha scelto di sviluppare un approccio progettuale che punta sulla differenziazione, mantenendo una visione coerente ma lasciando a ogni modello la libertà di esprimere un’identità propria.

In questo contesto, IONIQ 9, SUV di grandi dimensioni, si inserisce in questo percorso come una delle interpretazioni più recenti di questa filosofia, riflettendo un cambiamento più ampio nel modo di concepire l’automobile: non più un oggetto definito da codici formali rigidi, ma un sistema progettuale aperto, in cui ogni modello contribuisce a sviluppare una visione più ampia e molto distintiva nel mercato.

Una coerenza che non passa dalla somiglianza

Per lungo tempo, nel mondo automotive il “family feeling” è stato uno strumento fondamentale per costruire riconoscibilità: elementi stilistici replicati per rendere ogni modello immediatamente associabile al Brand.

“Le persone non sono tutte uguali. E per questo vogliamo che anche le nostre auto possano distinguersi, talvolta anche nettamente tra loro. Non significa rinunciare alla coerenza, ma interpretarla in modo più evoluto”, spiega Simon Loasby, Head of Hyundai Design Center.

Oggi, questa coerenza si costruisce attraverso principi progettuali più ampi: il modo in cui viene interpretato lo spazio, l’integrazione della tecnologia, l’attenzione ai materiali e alla sostenibilità, il ruolo della luce come elemento identitario.

È questo che permette a modelli anche molto diversi tra loro di risultare comunque riconducibili a Hyundai ed uguali a nessun altro prodotto concorrente presente sul mercato. Questa evoluzione è il risultato di un percorso che ha portato il Brand a spostare progressivamente il focus dal linguaggio formale al progetto nel suo complesso.

Come sottolinea Nicola Danza, HME Exterior Design Manager, negli anni il design di Hyundai è passato da una fase più espressiva – caratterizzata da superfici complesse e soluzioni fortemente distintive – a un approccio più maturo e consapevole, capace di riflettere con maggiore chiarezza la propria identità culturale.

In parallelo, si è sviluppata una riflessione sul tempo e sulla durabilità del design.

“Se quello che fai è di moda oggi, allora è già troppo tardi” – osserva Loasby.

Da qui deriva un metodo progettuale che privilegia segnali di cambiamento più profondi rispetto alle tendenze immediate, con l’obiettivo di sviluppare prodotti capaci di mantenere rilevanza nel tempo. Un lavoro che nasce anche dall’osservazione dei contesti culturali e sociali, letti come indicatori di evoluzione degli stili di vita.

L’elettrificazione come opportunità progettuale

È con l’avvento della mobilità elettrica che questo approccio ha trovato una nuova dimensione applicativa. Le piattaforme EV hanno reso possibile ripensare proporzioni, architetture e, soprattutto, il ruolo dell’abitacolo. Per Hyundai, questo ha significato spostare ulteriormente l’attenzione dall’auto come oggetto all’auto come spazio.

La gamma IONIQ rappresenta il contesto in cui questa visione si è sviluppata in modo più evidente. Ogni modello ha interpretato il tema in modo diverso, mantenendo però un filo conduttore chiaro: la centralità dell’esperienza a bordo.

IONIQ 9 rappresenta lo stato dell’arte della gamma 100% elettrica di Hyundai: un SUV di grandi dimensioni ed abitabilità che esalta ulteriormente i concetti di qualità e comfort, design e tecnologia. Manifesto della visione elettrica del Brand, IONIQ 9 incarna l’ambizione di Hyundai di ridefinire i confini della mobilità a zero emissioni offrendo un’esperienza unica che combina sapientemente elementi che la rendono distintiva nell’affollato panorama automobilistico.

Il design esterno è sviluppato secondo la filosofia “Aerosthetic”, che integra estetica e funzione in un equilibrio coerente. La silhouette, definita da una linea del tetto morbida e spiovente, è pensata per ottimizzare i flussi aerodinamici. Le superfici pulite e i volumi ben definiti restituiscono una presenza solida ma non aggressiva, mentre elementi come la firma luminosa Parametric Pixel, i gruppi ottici a LED con illuminazione intelligente e la coda dal profilo ispirato alla nautica contribuiscono a costruire un’identità visiva riconoscibile, senza ricorrere a soluzioni ridondanti o già viste.

All’interno, il progetto si sviluppa attorno al concetto di lounge che sintetizza l’idea di uno spazio pensato per essere vissuto in modo flessibile e condiviso. L’abitacolo, disponibile in configurazione a sei o sette posti, privilegia apertura e continuità, anche grazie al pavimento piatto e alla luminosità garantita dal tetto panoramico. Materiali, colori e superfici contribuiscono a creare un ambiente equilibrato e accogliente, mentre elementi di design ellittici e soluzioni orientate al comfort rafforzano la sensazione di benessere a bordo.

“Il comfort è il filo conduttore di tutta la nostra progettazione: siamo customer service” – afferma Danza, evidenziando come ogni scelta sia guidata dalle esigenze reali di chi utilizza l’auto.

IONIQ 9 rappresenta una tappa significativa, interpretando i principi di differenziazione, centralità dell’utente e integrazione tra forma, funzione ed esperienza. In un mercato che tende all’omologazione, Hyundai continua così a lavorare su un equilibrio diverso, in cui distinguersi non è un obiettivo dichiarato, ma la naturale conseguenza di un approccio progettuale consapevole.