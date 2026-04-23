Una nuova fabbrica di chip in Italia: perché, anche se non ce ne accorgiamo, riguarda tutti noi?

A prima vista può sembrare una di quelle notizie “da tecnici”. Una nuova fabbrica di semiconduttori, per di più certificata Open EU Foundry, che sorgerà a Novara. Niente di particolarmente emozionante, giusto?

In realtà, è esattamente il contrario.

Perché quei minuscoli chip di cui si parla sono ovunque. Nel telefono con cui stai leggendo questo articolo, nella tua auto, nel bancomat, nella lavatrice, persino negli ospedali. Sono il cervello silenzioso di tutto ciò che funziona intorno a noi. E quando mancano, ce ne accorgiamo subito.

È già successo. Durante la pandemia, la carenza di chip ha rallentato la produzione di automobili, fatto aumentare i prezzi dell’elettronica e messo in difficoltà interi settori industriali. In quel momento, l’Europa ha capito una cosa molto semplice: dipendere quasi totalmente da altri Paesi per qualcosa di così essenziale è un rischio.

Da lì è partita una corsa, non tanto per “dominare” il mercato globale, quanto per non restare indietro. E dentro questa corsa, un po’ a sorpresa, c’è anche l’Italia.

La nuova fabbrica che nascerà a Novara non è una fabbrica qualsiasi. Sarà realizzata da Silicon Box e si occuperà di una fase molto avanzata della produzione dei chip: il packaging. Se la parola non dice molto, pensa a questo: costruire un chip è solo metà del lavoro. L’altra metà è renderlo davvero utilizzabile, più potente, più efficiente, pronto a funzionare in dispositivi complessi.

È come avere tutti i pezzi di un motore: finché non li assembli nel modo giusto, non vai da nessuna parte.

La certificazione Open EU Foundry significa che questa fabbrica non lavorerà solo per sé, ma sarà “aperta”, pronta a collaborare con altre aziende. È un modo per costruire una rete europea più solida, meno fragile, meno dipendente da ciò che succede dall’altra parte del mondo.

Ma al di là delle strategie e delle parole tecniche, la domanda vera resta: cosa cambia per noi, nella vita di tutti i giorni?

La risposta è meno immediata di quanto si possa pensare, ma anche più concreta.

Cambia il lavoro, per esempio. Un progetto così porta con sé posti altamente qualificati, attira giovani ingegneri, ricercatori, tecnici. E non solo: crea tutto un ecosistema intorno, fatto di aziende, servizi, innovazione. Non è solo una fabbrica, è un piccolo motore economico.

Cambia anche la stabilità. Avere una produzione più vicina significa essere meno esposti a crisi globali. Vuol dire meno ritardi, meno shock improvvisi, meno dipendenza da equilibri geopolitici lontani ma capaci di influenzare la nostra quotidianità.

E poi cambia qualcosa di più sottile, ma forse ancora più importante: la prospettiva.

Per anni abbiamo pensato alla tecnologia come a qualcosa che arriva sempre da fuori, da altri continenti, da altri sistemi. Oggi, invece, l’Europa – e in parte anche l’Italia – sta provando a rimettersi in gioco, a costruire invece che semplicemente acquistare.

Non è una sfida facile. I grandi protagonisti del settore restano Paesi come Taiwan, Corea del Sud o Stati Uniti. Ma non si tratta di superarli da un giorno all’altro. Si tratta di non essere completamente dipendenti.

In questo senso, l’Italia ha più carte di quanto si pensi. Ci sono già competenze, aziende solide, centri di ricerca. Questa nuova fabbrica non arriva nel vuoto, ma si inserisce in qualcosa che esiste già e che può crescere.

E forse è proprio questo l’aspetto più interessante: non è solo una questione industriale, ma quasi culturale. È l’idea di tornare a produrre valore, a essere parte attiva di un cambiamento tecnologico che troppo spesso abbiamo solo osservato da lontano.

La fabbrica di Novara, alla fine, è anche un simbolo. Non farà notizia ogni giorno, non sarà sotto i riflettori. Ma lavorerà in silenzio, come i chip che produrrà.

E proprio come quei chip, il suo impatto sarà ovunque. Nelle cose che funzionano meglio, nei tempi che si accorciano, nelle opportunità che si aprono.

Magari non ci penseremo mai davvero. Ma è anche grazie a luoghi così se il mondo intorno a noi continua a muoversi.