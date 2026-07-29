Da Tokyo a New York in due ore: il Giappone testa un motore ramjet a Mach 5

Mentre in Europa si discute per anni se costruire un ponte o un binario, dall’altra parte del mondo qualcuno ha appena acceso un motore che potrebbe portarti da Tokyo a New York in meno tempo di quanto impieghi a guardare un film. Sì, avete letto bene: due ore. Non un film di fantascienza, ma un test vero, fatto con soldi veri, da ingegneri veri, in Giappone.

Il 16 aprile scorso l’Università Waseda ha annunciato che una squadra composta da JAXA (l’agenzia spaziale giapponese), Università di Tokyo e Università Keio ha completato con successo il primo esperimento di combustione a Mach 5 mai riuscito nel paese. Tradotto dal linguaggio degli addetti ai lavori: hanno acceso un motore ramjet e lo hanno fatto funzionare a cinque volte la velocità del suono, dentro condizioni simulate identiche a quelle di un volo reale. Non un rendering, non un power point da convegno: un motore che brucia, che spinge, che funziona.

Il ramjet, o statoreattore, è un motore senza parti mobili rotanti come le classiche turbine degli aerei di linea. Funziona comprimendo l’aria semplicemente grazie alla velocità con cui il velivolo la incontra, per poi bruciarla insieme al carburante — in questo caso idrogeno — e generare la spinta. È un concetto vecchio quanto l’aeronautica militare, ma farlo funzionare in modo affidabile, e soprattutto farlo sopravvivere alle temperature infernali di Mach 5, è tutta un’altra storia.

E qui arriva il dato che fa impressione: a quella velocità, la superficie di un velivolo può arrivare a circa 1000 gradi centigradi. Per capirci, più del doppio della temperatura a cui fonde l’alluminio. Il test condotto al centro spaziale di Kakuda, nella prefettura di Miyagi, non ha verificato solo la combustione, ma anche la tenuta dello scudo termico e il funzionamento delle superfici di controllo su un velivolo sperimentale lungo circa due metri. In pratica hanno testato l’intero pacchetto: motore, pelle, comandi. Tutto insieme, tutto sotto stress.

Il punto non è solo la scienza fine a se stessa. L’obiettivo dichiarato da JAXA è ambizioso e chiarissimo: sviluppare una tecnologia che permetta di attraversare il Pacifico, da Tokyo a New York, in circa due ore di volo. Un tragitto che oggi, con un volo di linea, richiede tredici o quattordici ore, diventerebbe più breve di una partita di calcio con i supplementari. Il prossimo passo, già annunciato, sarà montare il velivolo sperimentale su un razzo sonda per un vero test di volo a velocità ipersonica, fuori dal laboratorio e dentro il cielo vero.

E non finisce qui: la stessa tecnologia, spingendosi oltre, potrebbe aprire la strada a spazioplani capaci di raggiungere i cento chilometri di quota, la soglia simbolica dello spazio. Il Giappone, insomma, non sta solo giocando con un motore per andare più veloci in vacanza: sta gettando le basi per una nuova generazione di velivoli che uniscono aviazione e viaggio spaziale.

C’è qualcosa di sano, quasi vecchio stile, in questa notizia. Un paese che invece di litigare su chi debba pagare cosa, mette insieme università, agenzia spaziale e ingegneri, e in silenzio, senza troppi proclami, testa un motore che tra qualche decennio potrebbe riscrivere la geografia dei viaggi. Nessun annuncio roboante da politico in cerca di titoli, nessuna promessa campata in aria: un test tecnico, ripetibile, misurabile. Poi si vedrà se e quando arriverà davvero un aereo commerciale capace di questa impresa, la strada dal laboratorio al volo passeggeri è lunga, e la storia del Concorde insegna che anche le tecnologie più affascinanti possono scontrarsi con costi, sicurezza e mercato.

Ma intanto il messaggio è chiaro: chi investe in scienza applicata, chi ha voglia di rischiare su progetti così ambiziosi senza paura di sbagliare, oggi accende motori che bruciano a mille gradi. Chi invece si perde in chiacchiere, resta a guardare il cielo aspettando che passi qualcun altro.