WAIC 2026: Shanghai diventa il centro mondiale dell’intelligenza artificiale

Il 17 luglio si aprirà a Shanghai WAIC 2026, la World Artificial Intelligence Conference, una delle più importanti conferenze al mondo dedicate all’intelligenza artificiale. L’edizione 2026, in programma dal 17 al 20 luglio, si terrà sotto il tema “Intelligent Partners, Co-create the Future” e riunirà aziende, istituzioni, ricercatori, investitori e leader tecnologici da tutto il mondo.

I numeri raccontano la dimensione dell’evento: oltre 140 forum tematici, più di 1.400 ospiti internazionali, un’area espositiva superiore a 100.000 metri quadrati, più di 1.100 aziende globali e oltre 3.000 prodotti e soluzioni di intelligenza artificiale presentati al pubblico.

La conferenza si svolgerà in tre grandi aree di Shanghai — Expo, Zhangjiang e Xuhui / West Bund — e sarà articolata in sei sezioni principali: forum, esposizioni, competizioni, esperienze applicative, incubazione dell’innovazione e reclutamento dei talenti. Sarà una delle occasioni più importanti per osservare da vicino l’evoluzione dell’intelligenza artificiale: non più soltanto modelli, software e ricerca di laboratorio, ma applicazioni concrete nella robotica, nella manifattura intelligente, nella logistica, nella sanità, nella mobilità e nelle città del futuro.

Per questa occasione, ChinaEU ha organizzato la “ChinaEU AI Leadership Mission 2026”, una missione internazionale pensata per accompagnare un gruppo selezionato di leader europei dell’innovazione nel cuore dell’ecosistema cinese dell’intelligenza artificiale.

La missione includerà la partecipazione a WAIC 2026, seguita da visite mirate e incontri con alcune delle aziende più interessanti nei settori dell’intelligenza artificiale, della robotica, dell’embodied intelligence e della manifattura intelligente con sede a Shanghai e Hangzhou. L’obiettivo è offrire ai partecipanti non una semplice visita fieristica, ma un accesso diretto alle aziende, alle tecnologie e ai modelli industriali che stanno trasformando l’intelligenza artificiale in applicazioni concrete nel mondo reale.

Per i leader europei, WAIC 2026 rappresenta un’opportunità concreta per comprendere, prima di altri, dove sta andando l’intelligenza artificiale industriale, quali tecnologie stanno entrando nel mercato e quali partnership possono nascere tra Europa e Cina nei settori più strategici della trasformazione digitale globale.

La tesi è semplice: l’intelligenza artificiale non sarà plasmata soltanto nei laboratori o sulle piattaforme software. Sarà plasmata nelle fabbriche, nei robot, nelle infrastrutture, nei servizi, nella sanità, nella mobilità e nelle smart city. È questa transizione dall’AI digitale all’AI industriale e fisica che ChinaEU intende far vivere in prima persona ai leader europei attraverso la ChinaEU AI Leadership Mission 2026.