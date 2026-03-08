Non è fantascienza: a Napoli il laboratorio che sperimenta il teletrasporto dell’informazione

A Napoli si scrive un capitolo di storia tecnologica che va ben oltre i confini partenopei; presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II è stato infatti inaugurato il nuovo laboratorio Quantum Internet Testbed, pensato come piattaforma avanzata per lo sviluppo delle tecnologie di comunicazione quantistica e del cosiddetto “teletrasporto quantico” dell’informazione. Questo centro non è una semplice vetrina scientifica ma un’infrastruttura aperta a ricercatori e imprese, progettata per sperimentare protocolli e apparati per una internet quantistica reale, un concetto che fino a poco tempo fa era confinato nei paper teorici e nelle simulazioni di nicchia. Nel gergo della fisica moderna, il teletrasporto quantico non ha nulla a che vedere con la fantascienza di Star Trek o con oggetti che si materializzano da un luogo all’altro: si tratta invece di un protocollo che trasferisce lo stato quantico di una particella da un punto a un altro grazie all’entanglement, quel legame profondo tra particelle che permette di correlare istantaneamente i loro stati anche a distanza. Per completare questo trasferimento è comunque necessario uno scambio di informazioni “classiche”, per cui non si viola il limite imposto dalla velocità della luce. Il laboratorio napoletano nasce dall’idea di creare un ecosistema dove accademia e industria possano collaborare per spingere le frontiere delle reti quantistiche. Guidato da esperti come i professori Angela Sara Cacciapuoti e Marcello Caleffi, il progetto unisce competenze di fisica, ingegneria e informatica con l’obiettivo di sperimentare su larga scala componenti chiave come sorgenti di fotoni entangled, protocolli di sincronizzazione e sistemi di distribuzione di chiavi quantistiche. Questa infrastruttura è coerente con le iniziative europee come il progetto EuroQCI, che mira a costruire una dorsale di comunicazione quantistica per la sicurezza dei dati a livello continentale, e con iniziative italiane quali il deployment della futura Quantum CommunicationInfrastructure. La portata di questa notizia non è solo accademica. Negli ultimi mesi, esperimenti su reti di prova reali – come quello in Germania dove un qubit è stato teletrasportato su oltre 30 km di fibra ottica commerciale – dimostrano che le tecnologie quantistiche stanno uscendo dai laboratori per integrarsi con le infrastrutture esistenti, avvicinando la prospettiva di una rete Internet che sfrutta proprietà quantistiche per aumentare la sicurezza e la capacità di trasmissione. Napoli, quindi, si trova oggi al centro di un movimento globale che potrebbe rivoluzionare il modo in cui comunichiamo e proteggiamo i dati. Il laboratorio Quantum Internet Testbed è un tassello fondamentale in questa impresa: è il luogo dove idee teoriche diventano tecnologie operative, e dove l’Italia può ambire a essere protagonista nella costruzione dell’Internet del futuro, quantistico, sicuro e interconnesso.