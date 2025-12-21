I chip di Baidu e la nuova partita dell’AI: perché la Cina guarda oltre Nvidia

Quando Baidu ha presentato i suoi nuovi chip per intelligenza artificiale, M100 e M300, pochi giorni fa a Pechino, il messaggio non era solo tecnologico ma profondamente geopolitico: la Cina non vuole più dipendere dall’estero per la potenza di calcolo che oggi guida l’AI mondiale. Questi semiconduttori, sviluppati internamente dalla divisione Kunlunxin, sono pensati per colmare il gap lasciato dalle restrizioni all’export che gli Stati Uniti hanno imposto ai propri chip più avanzati, a partire da quelli di Nvidia.



La strategia di Baidu è pragmatica: l’M100 è ottimizzato per l’inferenza, ovvero per far rispondere i modelli AI alle richieste degli utenti, mentre l’M300, previsto per il 2027, punta anche ad addestrare grandi modelli direttamente in Cina. Dietro queste sigle c’è uno sforzo industriale e politico enorme. Con l’inasprirsi dei controlli sulle esportazioni di chip di fascia alta verso la Cina, Pechino ha inserito l’autosufficienza tecnologica al centro della sua agenda strategica, chiedendo ai giganti come Baidu, Alibaba e Huawei di rendere il paese meno vulnerabile alle pressioni esterne. I supernodi di Baidu — sistemi che connettono centinaia di chip per ottenere potenza aggregata — sono parte di questa visione: l’idea è che la forza dell’AI cinese non debba più dipendere da un singolo componente importato, ma da un ecosistema interno coerente e competitivo.



Non si tratta solo di contare chip, però. L’impulso di Baidu arriva in un momento in cui la Cina affronta una penuria di semiconduttori domestici e una concorrenza interna serrata: aziende come Alibaba stanno sviluppando i propri processori, e società emergenti nel settore dei chip hanno visto debutti in Borsa esplosivi, segno di forte fiducia degli investitori nel mercato interno. Sullo sfondo, resta il confronto con Nvidia, oggi ancora leader nell’hardware AI a livello globale.



Le restrizioni americane hanno ridotto quasi a zero la quota di mercato dell’azienda negli ambienti statali cinesi — e questo ha aperto spazi per soluzioni locali. Tuttavia, chi osserva da fuori vede un equilibrio delicato: la tecnologia cinese ha fatto passi importanti, ma non è ancora alla pari completa delle soluzioni più avanzate prodotte negli Stati Uniti. In definitiva, i nuovi chip di Baidu non sono solo prodotti tecnologici, ma simboli di una nuova fase nella competizione globale per l’intelligenza artificiale, dove le dinamiche di mercato si intrecciano sempre più con strategie nazionali di sovranità tecnologica e ambizioni geopolitiche.