Digital Health 2023: quale futuro per la cardiologia

La cardiologia si prepara a un futuro digitalizzato con il convegno “Digital Health 2023”, in programma mercoledì 15 novembre alle ore 15 nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, presso il Senato della Repubblica. L’evento, promosso dal senatore Antonio Guidi, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Innovazione Cardiovascolare (ANIC) e organizzato da DreamCom, si propone di esplorare il ruolo cruciale della telemedicina, dell’intelligenza artificiale e di altre innovazioni tecnologiche nella trasformazione della prestazione di servizi sanitari.

L’obiettivo del convegno è stimolare la riflessione sull’integrazione efficace delle nuove tecnologie nel sistema sanitario, affrontando sfide come la privacy dei dati e la formazione degli operatori. Saranno presentati casi di successo, best practice e studi di ricerca che illustrano i benefici delle nuove tecnologie in ambito medico, promuovendo così una gestione innovativa delle malattie cardiologiche.

Il senatore Antonio Guidi sottolinea l’importanza della condivisione delle esperienze nel progresso del sapere medico-scientifico: “Stiamo vivendo una fase di cambiamento unica. Le innovazioni arrivano rapidamente, e dobbiamo comprenderne il potere e metterle in comunicazione con le nostre umane debolezze. Attraverso questo convegno, ribadiamo il potere dell’innovazione più vera: la partecipazione. Ogni esperienza condivisa sarà indispensabile per decifrare il presente”.

I responsabili scientifici, Marco Rebecchi, Ermenegildo de Ruvo e Gabriele Palozzi, evidenziano come le nuove tecnologie stiano rivoluzionando radicalmente la presa in carico dei pazienti. La telemedicina, abbattendo barriere fisiche e sociali, avvicina i pazienti ai medici. L’intelligenza artificiale, elaborando grandi moli di dati sanitari, consente diagnosi precise e tempestive. È fondamentale comprendere esattamente dove stiamo andando, e ciò si fa collaborando e mettendo in sinergia diverse esperienze mediche in realtà ospedaliere diverse.

Il programma del convegno prevede sessioni focalizzate su tematiche cruciali. Dopo i saluti delle autorità, il focus iniziale sarà “L’attuale scenario in Italia”, con interventi di esperti del settore. Successivamente, la tavola rotonda “La realtà attuale, le criticità e i progetti futuri” affronterà le sfide e delineerà i progetti futuri, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e professionisti del settore.

Il convegno rappresenta un momento di confronto importante per il miglioramento dell’efficienza del sistema sanitario e l’ottimizzazione delle risorse. La presenza del ministro della Salute, Orazio Schillaci, della presidente della commissione Sanità del consiglio regionale Lazio, Alessia Savo, e del sottosegretario di Stato all’Innovazione tecnologica e Transizione digitale, Alessio Butti, sottolinea l’importanza dell’evento a livello istituzionale.

“Digital Health 2023” si pone come una tappa fondamentale nell’evoluzione del sapere medico-scientifico, promuovendo la partecipazione e la condivisione di esperienze per decifrare il presente e plasmare il futuro della cardiologia.