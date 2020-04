Oppo A92s caratteristiche ufficiali – Uno smartphone che fa paura

Fonte Immagine: netbookcheck.net

In questi giorni vi abbiamo parlato diverse volte degli smartphone che Huawei, Xiaomi e OnePlus si apprestano a lanciare sul mercato, ma è arrivato il momento di parlare di un altro competitor proveniente dalla Cina: Oppo.

La qualità degli smartphone Oppo è in costante crescita, e con Oppo A92s proverà a prendersi la fetta della fascia media del mercato; fascia media solo per il prezzo e non per le sue prestazioni.

Oppo A92s caratteristiche ufficiali

Schermo : 6,57″ full HD+ (1.080 x 2.400 pixel) LCD 120 Hz

: 6,57″ full HD+ (1.080 x 2.400 pixel) LCD 120 Hz CPU : MediaTek Dimensity 800 (MT6873V) a 7 nm, fino a 2 GHz

: MediaTek Dimensity 800 (MT6873V) a 7 nm, fino a 2 GHz RAM : 6 / 8 GB LPDDR4X

: 6 / 8 GB LPDDR4X Memoria interna : 128 GB UFS 2.1

: 128 GB UFS 2.1 Fotocamera posteriore : Principale : 48 megapixel Sony IMX586, f/1.7 Grandangolo : 8 megapixel Macro : 2 megapixel Depth camera : 2 megapixel

: Fotocamera frontale : Principale : 16 megapixel Sony IMX471, f/2.0 Depth camera : 2 megapixel

: Connettività : dual SIM, 5G, dual 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac dual-band, Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS/Beidou

: dual SIM, 5G, dual 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac dual-band, Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS/Beidou Batteria : 4.000 mAh con ricarica rapida a 18 W

: 4.000 mAh con ricarica rapida a 18 W Dimensioni : 163,8 × 75,5 × 8,1 mm

: 163,8 × 75,5 × 8,1 mm Peso : 184 grammi

: 184 grammi OS : Android 10 con ColorOS 7.1

: Android 10 con ColorOS 7.1 Altro: USB-C, lettore di impronte sul fianco, jack audio

Le caratteristiche ufficiali sono davvero interessanti ed anche il design non è affatto male, provando a distinguersi in qualche modo dalla massa, grazie a quel piccolo accorgimento sulla fotocamera posteriore. Samsung, in particolare, ha adottato la scelta di chiudere le fotocamere in un bumper, e così anche altri competitor ne hanno seguito le orme, come Huawei: Oppo fa lo stesso, ma in maniera simpatica ed originale, con quella diagonale che mostra la differenza tra le varie fotocamere.

I sensori infatti sono quattro posteriori e due anteriori, con quello principale posteriore da 48 megapixel ed una apertura focale di 1.7.

Ma a rendere questo smartphone particolare è la presenza del MediaTek Dimensity 800 in grado di supportare il tanto discusso 5G (oltre, chiaramente, al 4G LTE). La presenza di due tagli di memoria da 6 e 8 GB Ram lo rendono ancora di più competitivo.

La batteria da 4000 mAh supporta la ricarica rapida da 18W, ma va detto che lo schermo è un LCD con frequenza di ben 120Hz: sarà in grado questa batteria di reggere una frequenza simile durante i video ed il gaming più intenso? Non ci resta che provarlo

Da notare la simpatica scelta di inserire il jack audio, perché a molti proprio non va giù il fatto di dover utilizzare la porta USB-C anche per le cuffie con il filo: comprensibile visto che in quella maniera non si può ricaricare il telefono mentre si indossano le cuffiette

Data di lancio e prezzo

Ci saranno due colorazioni, nera e bianca, e due tagli di memoria da 6/8 GB Ram che costeranno rispettivamente 286 euro e 325 euro. Nessuna informazione sulla commercializzazione in Occidente, ma in Cina verrà lanciato fra pochi giorni, il 29 Aprile