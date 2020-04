Samsung Galaxy M21 è ufficiale

Fonte Immagine: techprincess.it

Dopo un mese dal lancio in India Samsung si appresta ad entrare nel mercato italiano in un’altra fascia di prezzo, quella low-cost, con la serie M e precisamente con il Samsung Galaxy M21.

Abbiamo detto low-cost, ma ciò non significa bassa qualità e prestazioni, anzi, il dispositivo è decisamente interessante, soprattutto per il prezzo di 229 euro. È vero che in questo periodo altri competitor piazzano sul mercato altrettanti smartphone validi e a fasce di prezzo anche inferiori, ma Samsung non è da meno.

Il nuovo Galaxy M21 entrerà in competizione con Honor e Xiaomi in particolar modo, che con i loro dispositivi affidabili e dal prezzo contenuto stanno conquistando la fiducia anche in Occidente

Tripla Fotocamera e Super-Batteria

A rendere speciale il Samsung Galaxy M21 è una batteria da ben 6000 mAh, con ricarica rapida a 15W. Restare con la batteria a secco vi sarà praticamente impossibile! Lo schermo sarà un Super Amoled Full HD+ da 6,4 pollici, quindi un display ormai collaudato: Samsung, a maggior ragione, saprà come gestire le risorse in termini di batteria.

Il processore è un octa-core Exynos 9611 con 4GB Ram ed una memoria ROM espandibile tramite micro-SD. Un telefono dunque dalle prestazioni niente male e che fa del risparmio energetico il suo punto di forza.

La fotocamera è composta da tre sensori, posti nel retro all’intero di un bumper rettangolare, come per gli smartphone di fascia alta. È composta da un sensore principale di 48 megapixel, da un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e da un sensore dedicato alla profondità da 5 megapixel. Non aspettiamoci le foto che ospita il nuovo S20, ma se questa è la fascia low-cost significa che ormai si ha una qualità decisamente buona.

Il notch nella parte anteriore del telefono invece ospita una fotocamera interna da 20 megapixel. Sul notch ci si divide, come fu un tempo per iPhone, tra chi lo stima e chi invece non riesce proprio a guardarlo. Una scelta stilistica che, in questo caso, ha la funzione di ospitare una fotocamera e permettere al resto dello smartphone di privarsi di fastidiose cornici: da qualche parte andrà anche messa questa fotocamera!

Prezzo e disponibilità

A fine Aprile sarà disponibile in Italia nelle colorazioni Black, Green e Blue al prezzo di 229 euro. Non ci saranno diversi tagli di memoria, a differenza del mercato indiano, e quindi sarà disponibile soltanto nella variante 4GB Ram e 64GB di memoria interna, che, ricordiamo, è anche espandibile