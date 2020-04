OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro: caratteristiche ufficiali

Fonte immagine: ilsussidiario.net

Da diverso tempo circolano voci sulla data d’uscita, prezzo, ma soprattutto caratteristiche della serie 8 di OnePlus. Ma adesso, grazie a delle indiscrezioni di un rivenditore slovacco, abbiamo l’ufficialità di quelli che si apprestano ad essere dei veri e propri “mostri” tecnologici.

OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro sono due smartphone di fascia alta, con prestazioni notevoli e dal design innovativo. Ci saranno diverse colorazioni, ma quella ufficiale è la Glacial Green, tanto cara in casa OnePlus.

Prima di passare alle caratteristiche tecniche specifiche, vi diciamo subito che non ci sono grandissime differenze tra i due modelli, a prescindere dai tagli di memoria, ma comunque quelle che ci sono si fanno sentire: fotocamera, batteria e schermo più grandi nel Pro.

OnePlus 8 ed 8 Pro caratteristiche tecniche

Come dicevamo, si tratta di due smartphone di fascia decisamente alta, entrambi con due tagli di memoria importanti: 8GB RAM e 128GB archiviazione interna, oppure 12GB RAM e 256GB di archiviazione interna, non espandibili.

La ricarica rapida è presente in entrambi i modelli, 30W (5V e 6A), ma con una piccola differenza in termini di mAh in favore del Pro. C’è da dire però che il OnePlus 8 Pro ha una diagonale del display leggermente più grande rispetto al fratello minore, ed una risoluzione QHD+, più esigente di risorse rispetto al FullHD.

Il SoC invece è identico, uno Snapdragon 865 decisamente performante. Ma andiamo nel dettaglio

Scheda tecnica OnePlus 8

Dimensioni e peso : 160,2 x 72,9 x 8,0 mm; 180g

: 160,2 x 72,9 x 8,0 mm; 180g Display : 6,55 ″ Fluid AMOLED; FHD+ (2400 x 1080 pixel); Frequenza di aggiornamento a 90 Hz; HDR10+

: 6,55 ″ Fluid AMOLED; FHD+ (2400 x 1080 pixel); Frequenza di aggiornamento a 90 Hz; HDR10+ SoC : Qualcomm Snapdragon 865 (1x Kryo 585 (basato su ARM Cortex-A77) Prime core a 2,84 GHz + 3x Kryo 585 (basato su ARM Cortex-A77) Performance core a 2,4 GHz + 4x Kryo 385 (basati su ARM Cortex A55) a 1,8 GHz); GPU Adreno 650

: Qualcomm Snapdragon 865 (1x Kryo 585 (basato su ARM Cortex-A77) Prime core a 2,84 GHz + 3x Kryo 585 (basato su ARM Cortex-A77) Performance core a 2,4 GHz + 4x Kryo 385 (basati su ARM Cortex A55) a 1,8 GHz); GPU Adreno 650 RAM : 8GB LPDDR4X; 12GB LPDDR4X

: 8GB LPDDR4X; 12GB LPDDR4X Memoria interna : 128GB UFS 3.0; 256GB UFS 3.0

: 128GB UFS 3.0; 256GB UFS 3.0 Batteria : 4.300 mAh; Ricarica rapida cablata 30W (Warp Charge 30T – 5V / 6A)

: 4.300 mAh; Ricarica rapida cablata 30W (Warp Charge 30T – 5V / 6A) Fotocamera esterna : sensore principale da 48MP Sony IMX586, f / 1.75, OIS, EIS, PDAF, CAF + grandangolare da 16 MP, f / 2.2 + macro da 2 MP, f / 2.4; Video: 4K a 30/60 fps; 1080p @ 30/60 fps; 1080p @ 240 fps; 720p @ 480 fps; Video HDR

: sensore principale da 48MP Sony IMX586, f / 1.75, OIS, EIS, PDAF, CAF + grandangolare da 16 MP, f / 2.2 + macro da 2 MP, f / 2.4; Video: 4K a 30/60 fps; 1080p @ 30/60 fps; 1080p @ 240 fps; 720p @ 480 fps; Video HDR Fotocamera interna : 16MP Sony IMX471, f / 2.0, messa a fuoco fissa, EIS, 1080p @ 30fps

: 16MP Sony IMX471, f / 2.0, messa a fuoco fissa, EIS, 1080p @ 30fps Altre caratteristiche : Sensore di impronte digitali in-display; Bluetooth 5.1; USB Type-C USB 3.1 Gen 1; NFC; Wi-Fi 6; GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

: Sensore di impronte digitali in-display; Bluetooth 5.1; USB Type-C USB 3.1 Gen 1; NFC; Wi-Fi 6; GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Sistema operativo : Android 10 con OxygenOS

: Android 10 con OxygenOS Colori: Onyx Black; Glacial Green; Interstellar Glow

Mentre le caratteristiche del OnePlus 8 Pro:

Scheda tecnica OnePlus 8 Pro

Dimensioni e peso : 165,3 x 74,4 x 8,5 mm; 199g

: 165,3 x 74,4 x 8,5 mm; 199g Display : 6,78″ Fluid AMOLED; QHD+ (3168 x 1440 pixel); Frequenza di aggiornamento a 120 Hz; HDR10+; Tecnologia MEMC

: 6,78″ Fluid AMOLED; QHD+ (3168 x 1440 pixel); Frequenza di aggiornamento a 120 Hz; HDR10+; Tecnologia MEMC SoC : Qualcomm Snapdragon 865 (1x Kryo 585 (basato su ARM Cortex-A77) Prime core a 2,84 GHz + 3x Kryo 585 (basato su ARM Cortex-A77) Performance core a 2,4 GHz + 4x Kryo 385 (basati su ARM Cortex A55) a 1,8 GHz); GPU Adreno 650

: Qualcomm Snapdragon 865 (1x Kryo 585 (basato su ARM Cortex-A77) Prime core a 2,84 GHz + 3x Kryo 585 (basato su ARM Cortex-A77) Performance core a 2,4 GHz + 4x Kryo 385 (basati su ARM Cortex A55) a 1,8 GHz); GPU Adreno 650 RAM : 8GB LPDDR5; 12GB LPDDR5

: 8GB LPDDR5; 12GB LPDDR5 Memoria interna : 128GB UFS 3.0; 256GB UFS 3.0

: 128GB UFS 3.0; 256GB UFS 3.0 Batteria : 4.510 mAh; Ricarica rapida cablata 30W (Warp Charge 30T – 5V / 6A); Ricarica rapida wireless da 3oW (Warp Charge 30 Wireless); Ricarica wireless inversa

: 4.510 mAh; Ricarica rapida cablata 30W (Warp Charge 30T – 5V / 6A); Ricarica rapida wireless da 3oW (Warp Charge 30 Wireless); Ricarica wireless inversa Fotocamera esterna : sensore principale da 48MP Sony IMX689, f / 1.78, 1.12µ pixel, OIS, EIS, PDAF, CAF, LAF + ultra-grandangolare da 48 MP, f / 2.2 + teleobiettivo da 8 MP, f /2.4, OIS, zoom ibrido 3X + lente filtro a colori da 5 MP, f / 2.4; Video: 4K a 30/60 fps; 1080p @ 30/60 fps; 1080p @ 240 fps; 720p @ 480 fps; Video HDR; Zoom audio

: sensore principale da 48MP Sony IMX689, f / 1.78, 1.12µ pixel, OIS, EIS, PDAF, CAF, LAF + ultra-grandangolare da 48 MP, f / 2.2 + teleobiettivo da 8 MP, f /2.4, OIS, zoom ibrido 3X + lente filtro a colori da 5 MP, f / 2.4; Video: 4K a 30/60 fps; 1080p @ 30/60 fps; 1080p @ 240 fps; 720p @ 480 fps; Video HDR; Zoom audio Fotocamera interna : 16MP Sony IMX471, f / 2.0, messa a fuoco fissa, EIS, 1080p @ 30fps

: 16MP Sony IMX471, f / 2.0, messa a fuoco fissa, EIS, 1080p @ 30fps Altre caratteristiche : Sensore di impronte digitali in-display; Bluetooth 5.1; USB Type-C USB 3.1 Gen 1; NFC; Wi-Fi 6; GPS, GLONASS, Beidou, Galileo; sensore laser, sensore di rilevamento dello sfarfallio, sensore RGB anteriore; Certificazione IP68

: Sensore di impronte digitali in-display; Bluetooth 5.1; USB Type-C USB 3.1 Gen 1; NFC; Wi-Fi 6; GPS, GLONASS, Beidou, Galileo; sensore laser, sensore di rilevamento dello sfarfallio, sensore RGB anteriore; Certificazione IP68 Sistema operativo : Android 10 con OxygenOS

: Android 10 con OxygenOS Colori: Onyx Black; Glacial Green; Ultramarine Blue

Prezzo e data di lancio

La data di lancio non è ancora chiara, ma il 14 Aprile sapremo di più sul loro prezzo. I dati del rivenditore slovacco prevedono un listino generoso: 729 ed 829 per il OnePlus 8 nei rispettivi tagli da 8GB Ram e 12GB Ram, 929 e 1019 per il OnePlus 8 Pro nei tagli sempre di 8GB e 12GB Ram.