Call Of Duty Black Ops 4 requisiti minimi di sistema

Call Of Duty Black Ops 4 Requisiti

Call Of Duty Black Ops 4, nuovo titolo di Activision, approderà sugli scaffali il prossimo 12 Ottobre per la gioia di milioni di fan. Ma siete sicuri di rispettare i requisiti minimi di sistema? Non vi resta che provare!

Alle ore 19 dell’11 Agosto sarà possibile infatti partecipare ad una Open Beta che vi permetterà quantomeno di farvi un’idea sia del gioco sia della fluidità del vostro PC, perché, purtroppo, i requisiti minimi sono abbastanza alti. Potranno provare il gioco e quindi partecipare alla Open Beta soltanto chi avrà un account Battle.net.

Il titolo sviluppato da Tryearch avrà l’appoggio di Beenox altra software house di proprietà Activision per avere un supporto maggiore all’ottimizzazione 4K HDR e per monitor Ultra Wide. Già questo elemento dovrebbe farci capire quanto Call Of Duty Black Ops 4 abbia dei requisiti minimi abbastanza alti.

Requisiti minimi di sistema

Qui di seguito alleghiamo i requisiti minimi forniti da Activision. Preparatevi ad abbassare i dettagli o, magari, a fare un piccolo upgrade del vostro PC.

Requisiti minimi

OS : Windows 7 64-Bit or later

CPU : Intel Core i5 2500k or AMD equivalent

RAM : 8GB RAM

HDD : 25GB HD space

Video : Nvidia GeForce GTX 660 2 GB / GTX 1050 2GB or AMD Radeon HD 7850

DirectX : Version 11.0 compatible video card or equivalent

Network : Broadband Internet connection

Sound Card : DirectX Compatible

Requisiti Raccomandati

OS : Windows 10 64 Bit

CPU : Intel Core i7 4770k or AMD equivalent

RAM : 12GB RAM

HDD : 25GB HD space

Video : Nvidia GeForce GTX 970 / GTX 1060 6GB or AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580

DirectX : Version 11.0 compatible video card or equivalent

Network : Broadband Internet connection

Sound Card : DirectX Compatible

Ricordiamo che sarà possibile partecipare all’Open Beta fino al 13 Agosto