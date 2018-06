Tecnologia, Samsung S8: arriva la patch di sicurezza da scaricare

Al momento, la patch di sicurezza da scaricare per i propri device non brandizzati Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8 Plus è quella uscita negli ultimi giorni del mese di maggio 2018. A dire il vero, sia in Cina che nel resto d’Europa, l’update era arrivato con un po’ di anticipo rispetto al nostro paese ma, al momento in cui si scrive, è disponibile anche qui e dovrebbe essere scaricato per mettere in sicurezza il proprio device di casa Samsung.

Gli aggiornamenti del firmware in questione sono stati identificati dai codici G950FXXU2CRED e G955 G950FXXU2CRED. Si tratta di update che apportano alcune modifiche e alcuni miglioramenti molto importanti e il suo peso, come dichiarato dalla stessa Samsung, è di circa 513 MB.

Cosa cambia e quali sono i miglioramenti apportati dalla patch di sicurezza del mese di maggio 2018? La prima cosa che si nota è un miglioramento alla stabilità dell’applicazione fotocamera che, però, non è l’unico: ce ne sono altri che, però, non vengono segnalati esplicitamente. Accade spesso che Samsung non indichi tutte le migliorie apportante con questo o quell’aggiornamento anche perché, in questo caso, si tratta sempre di patch di sicurezza e non di aggiornamenti principali del sistema operativo. Come sempre, l’aggiornamento dovrebbe essere segnalato dal sistema ma, nel caso così non fosse, si consiglia di eseguire una ricerca manuale dello stesso.

Per farlo è possibile entrare nello specifico menu Impostazioni per poi selezionare Aggiornamenti software e cliccare su Scarica aggiornamenti manualmente. Il suggerimento, naturalmente, vale sempre, per qualsiasi tipo di aggiornamento si debba andare a effettuare sul proprio dispositivo.

Il top di gamma del 2017 di casa Samsung è ancora oggi uno degli smartphone che va per la maggiore nel nostro paese e non solo. Del resto, si tratta pur sempre di un device di indiscussa qualità, che incarna al meglio gli ideali e la tecnologia Samsung. Questo smartphone è caratterizzato da un bel display da 5,8 pollici con una risoluzione pari a 2960×1440 pixel che, ancora oggi, è tra le migliori in circolazione. Ben fatto a livello di hardware, questo device ha venduto molto bene sia nella sua versione normale che in quella Plus, tanto che ancora oggi è ai primi posti delle classifiche di vendita, anche grazie a un abbassamento di prezzo non indifferente.

Come detto, il Samsung Galaxy S8 rimane ancora oggi un modello in auge, nonostante sia stato sostituito, nel corso degli ultimi mesi, dalla versione aggiornata, ossia dall’S9.

