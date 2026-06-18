Controtempo: abitare il nostro tempo in modo diverso
Raffaella Roversi
- Teatro

Controtempo: abitare il nostro tempo in modo diverso

Controtempo la nuova stagione al Teatro Menotti di Milano, è un'esperienza collettiva per abitare il nostro tempo in modo diverso: facendo collettività contrapposta alla solitudine, con lentezza contro velocità, suggerendo apertura contro chiusura. 

Controtempo: abitare il nostro tempo in modo diverso

Controtempo la nuova stagione al Teatro Menotti di Milano, è un'esperienza collettiva per abitare il nostro tempo in modo diverso: facendo collettività contrapposta alla solitudine, con lentezza contro velocità, suggerendo apertura contro chiusura. 
foto-articolo
Teatro - 18 Giugno 2026

di Raffaella Roversi

Condividi: