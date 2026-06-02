Il Giardino delle Esperidi Festival ricrea ogni anno comunità partecipativa
Raffaella Roversi
- Teatro

Il Giardino delle Esperidi Festival ricrea ogni anno comunità partecipativa

Da sabato 27 giugno a domenica 5 luglio 2026 il Giardino delle Esperidi festival, giunto alla sua XXII edizione, porta spettacoli, performance site specific, esperienze itineranti in cammino, concerti, pratiche zen. Lo fa tra la natura del Monte di Brianza, del Parco del Monte Barro, del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone. Tocca i comuni di Colle Brianza, Olgiate Molgora, Ello, Olginate, Galbiate.

Il Giardino delle Esperidi Festival ricrea ogni anno comunità partecipativa

Da sabato 27 giugno a domenica 5 luglio 2026 il Giardino delle Esperidi festival, giunto alla sua XXII edizione, porta spettacoli, performance site specific, esperienze itineranti in cammino, concerti, pratiche zen. Lo fa tra la natura del Monte di Brianza, del Parco del Monte Barro, del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone. Tocca i comuni di Colle Brianza, Olgiate Molgora, Ello, Olginate, Galbiate.
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Teatro - 2 Giugno 2026

di Raffaella Roversi

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