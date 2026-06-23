Breve enciclopedia delle porte: la vulnerabilità in sala d’aspetto
Raffaella Roversi
- Teatro

Breve enciclopedia delle porte: la vulnerabilità in sala d’aspetto

Breve enciclopedia delle porte fotografa con grande compassione, momenti  della nostra umanità sempre in movimento che cambia a seconda di dove si colloca.

Breve enciclopedia delle porte: la vulnerabilità in sala d’aspetto

Breve enciclopedia delle porte fotografa con grande compassione, momenti  della nostra umanità sempre in movimento che cambia a seconda di dove si colloca.
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Teatro - 23 Giugno 2026

di Raffaella Roversi

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