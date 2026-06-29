Radici, la nuova stagione del Teatro Giuditta Pasta
Raffaella Roversi
- Teatro

Radici, la nuova stagione del Teatro Giuditta Pasta

Radici, la quarta stagione del Teatro Giuditta Pasta di Saronno, è un progetto culturale che offre momenti di crescita, incontro e consapevolezza civile per tutta la città.

Radici, la nuova stagione del Teatro Giuditta Pasta

Radici, la quarta stagione del Teatro Giuditta Pasta di Saronno, è un progetto culturale che offre momenti di crescita, incontro e consapevolezza civile per tutta la città.
foto-articolo
Teatro - 29 Giugno 2026

di Raffaella Roversi

Condividi: