Terzo Tempo, quando il “noi” sposta la solitudine più in là
Raffaella Roversi
- Teatro

Terzo Tempo, quando il “noi” sposta la solitudine più in là

Terzo Tempo è sicuramente uno spettacolo leggero, divertente ed ironico per boomers, un invito a cambiare lo sguardo su “la detestata soglia di vecchiezza”. Perché questo tempo strano potrebbe essere proprio il tempo della riconciliazione anche per una vecchia coppia che ha visto la barca dell'amore infrangersi contro la grigia quotidianità degli anni passati insieme

Terzo Tempo, quando il “noi” sposta la solitudine più in là

Terzo Tempo è sicuramente uno spettacolo leggero, divertente ed ironico per boomers, un invito a cambiare lo sguardo su “la detestata soglia di vecchiezza”. Perché questo tempo strano potrebbe essere proprio il tempo della riconciliazione anche per una vecchia coppia che ha visto la barca dell'amore infrangersi contro la grigia quotidianità degli anni passati insieme
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Teatro - 31 Maggio 2026

di Raffaella Roversi

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