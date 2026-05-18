Le notti bianche di Dostoevskij in prima nazionale al Teatro Torlonia: Lucia Rocco porta in scena il sogno, l’amore e la solitudine
Irene Anania
- Teatro

Le notti bianche di Dostoevskij in prima nazionale al Teatro Torlonia: Lucia Rocco porta in scena il sogno, l’amore e la solitudine

Le notti bianche di Dostoevskij in prima nazionale al Teatro Torlonia: Lucia Rocco porta in scena il sogno, l’amore e la solitudine

foto-articolo
Teatro - 18 Maggio 2026

di Irene Anania

Condividi: