La vita agra di Miracolo a Milano in scena al Piccolo Teatro
Raffaella Roversi
- Teatro

La vita agra di Miracolo a Milano in scena al Piccolo Teatro

I poveri, in Miracolo a Milano, formano una massa grigia, disarticolata, così diversa da quella fiera, avvolta da una luce vagamente mistica, di Il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo, opera-manifesto di una auspicata palingenesi sociale. Nella Milano del dopoguerra possono si volare, ma neanche un miracolo può farli marciare sicuri e compatti verso il futuro luminoso, verso il riscatto degli umili immaginato tra la fine dell'800 e l'inizio del 900.

La vita agra di Miracolo a Milano in scena al Piccolo Teatro

I poveri, in Miracolo a Milano, formano una massa grigia, disarticolata, così diversa da quella fiera, avvolta da una luce vagamente mistica, di Il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo, opera-manifesto di una auspicata palingenesi sociale. Nella Milano del dopoguerra possono si volare, ma neanche un miracolo può farli marciare sicuri e compatti verso il futuro luminoso, verso il riscatto degli umili immaginato tra la fine dell'800 e l'inizio del 900.
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Teatro - 23 Marzo 2026

di Raffaella Roversi

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