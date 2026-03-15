Tape: un’indagine su memoria, traumi e responsabilità
Raffaella Roversi
- Teatro

Tape: un’indagine su memoria, traumi e responsabilità

Tape racconta di uno strano incontro tra tre vecchi compagni di liceo e di come si incrocino tre memorie diverse per uno stesso evento. Sono tre archivi storici differenti, dove i traumi di ciascun protagonista hanno compromesso l'attività di memoria, che diventa dissociativa. Anche laddove il ricordo sembra inizialmente addirittura evaporato continua ad influenzare in ogni caso il comportamento del soggetto. L'amnesia totale o parziale ci appare come una risposta biologica di sopravvivenza. Che poi deflagra in maniera invasiva e feroce.

Tape: un’indagine su memoria, traumi e responsabilità

Tape racconta di uno strano incontro tra tre vecchi compagni di liceo e di come si incrocino tre memorie diverse per uno stesso evento. Sono tre archivi storici differenti, dove i traumi di ciascun protagonista hanno compromesso l'attività di memoria, che diventa dissociativa. Anche laddove il ricordo sembra inizialmente addirittura evaporato continua ad influenzare in ogni caso il comportamento del soggetto. L'amnesia totale o parziale ci appare come una risposta biologica di sopravvivenza. Che poi deflagra in maniera invasiva e feroce.
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Teatro - 15 Marzo 2026

di Raffaella Roversi

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