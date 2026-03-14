Molto dolore per nulla: l’amore non è questo!
Raffaella Roversi
- Teatro

Molto dolore per nulla: l’amore non è questo!

Luisa Borini porta nell'intima sala della Cavallerizza del Teatro Litta, Molto dolore per nulla. È un suo monologo effervescente, pieno di energia vitale, risate e riflessioni. Il tema a dire il vero è serio e doloroso. Si parla infatti di dipendenza affettiva, inserita nel 2013 per la prima volta nel Dsm-5, il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Ma lei ci prende per mano, ci fa ridere, ci fa rilassare, cantare e poi, quando siamo tranquilli, comincia a parlarcene, senza darci il tempo di aver paura.

Molto dolore per nulla: l’amore non è questo!

Luisa Borini porta nell'intima sala della Cavallerizza del Teatro Litta, Molto dolore per nulla. È un suo monologo effervescente, pieno di energia vitale, risate e riflessioni. Il tema a dire il vero è serio e doloroso. Si parla infatti di dipendenza affettiva, inserita nel 2013 per la prima volta nel Dsm-5, il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Ma lei ci prende per mano, ci fa ridere, ci fa rilassare, cantare e poi, quando siamo tranquilli, comincia a parlarcene, senza darci il tempo di aver paura.
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Teatro - 14 Marzo 2026

di Raffaella Roversi

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