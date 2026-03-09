Il Misantropo, tra idealismo, realtà e contraddizioni
Raffaella Roversi
- Teatro

Il Misantropo, tra idealismo, realtà e contraddizioni

Il Misantropo, nato da un'idea di Micheletti e A. Ruth Shammah è stato nel 2023 centro dei festeggiamenti del cinquantesimo del Parenti. Pur ritrovando lo stesso lavoro di grande rigore e disciplina, privo di improvvisazione e di giudizio, lo spettacolo ci appare cambiato. Probabilmente per il ruolo di Fausto Cabra nella parte di Alceste che ci appare, almeno inizialmente, un giovane idealista. E il nostro cuore batte per lui. Siamo portati a prendere le sue difese, a condividere i suoi pensieri sull'ipocrisia e la vanità, cullati dal testo in versi pieni di piglio satirico, vero piacere per l'orecchio e lo spirito.

Il Misantropo, tra idealismo, realtà e contraddizioni

Il Misantropo, nato da un'idea di Micheletti e A. Ruth Shammah è stato nel 2023 centro dei festeggiamenti del cinquantesimo del Parenti. Pur ritrovando lo stesso lavoro di grande rigore e disciplina, privo di improvvisazione e di giudizio, lo spettacolo ci appare cambiato. Probabilmente per il ruolo di Fausto Cabra nella parte di Alceste che ci appare, almeno inizialmente, un giovane idealista. E il nostro cuore batte per lui. Siamo portati a prendere le sue difese, a condividere i suoi pensieri sull'ipocrisia e la vanità, cullati dal testo in versi pieni di piglio satirico, vero piacere per l'orecchio e lo spirito.
foto-articolo
Teatro - 9 Marzo 2026

di Raffaella Roversi

Condividi: