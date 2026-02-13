La gatta sul tetto che scotta: la danza delle menzogne
Raffaella Roversi
- Teatro

La gatta sul tetto che scotta: la danza delle menzogne

Lidi porta al Teatro Parenti di Milano La gatta sul tetto che scotta, una la danza di menzogne all'interno di una famiglia. Lo fa in modo forte, deciso, moderno, spogliando il testo dalle vecchie atmosfere un po' melò del Sud tanto care a Williams.

La gatta sul tetto che scotta: la danza delle menzogne

Lidi porta al Teatro Parenti di Milano La gatta sul tetto che scotta, una la danza di menzogne all'interno di una famiglia. Lo fa in modo forte, deciso, moderno, spogliando il testo dalle vecchie atmosfere un po' melò del Sud tanto care a Williams.
foto-articolo
Teatro - 13 Febbraio 2026

di Raffaella Roversi

Condividi: