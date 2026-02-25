Ritorno a casa: l’ambiguità della partitura di Pinter
Raffaella Roversi
- Teatro

Ritorno a casa: l’ambiguità della partitura di Pinter

Con Ritorno a casa, Popolizio ci offre una commedia difficile, dove si ride “all'inglese”, che fa emergere però tutto il tumulto e l'ambiguità della partitura di Pinter. É la commedia della minaccia per eccellenza. Non c'è praticamente intrigo nell'universo familiare immaginato da Pinter. Eppure ci si sente a disagio perché tra quelle battute grevi sembrano apparire come fantasmi slanci pulsionali e sordidi, immoralità e erotismo.

Ritorno a casa: l’ambiguità della partitura di Pinter

Teatro - 25 Febbraio 2026

di Raffaella Roversi

