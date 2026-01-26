Non posso narrare la mia vita: il tempo come attimo o eternità

Roberto Andò scrive il testo e firma la regia visionaria, poetica e onirica di questo omaggio all’indimenticabile artista napoletano Enzo Moscato: Non posso narrare la mia vita, dal 16 al 25 gennaio 2026, al Piccolo Teatro Studio Melato di Milano.

Un suggestivo ricamo teatrale, un lavoro agli orli della vita, capace di passare dalla grazia alla disgrazia o viceversa. Di attraversare insomma, la vita di questo artista inquieto, custode della memoria della sua città sempre in bilico tra l’apocalittico e il divino.

Le parole di Moscato sono tratte da Gli anni piccoli e da testi più rappresentativi dell’autore, come Partitura a Signurì Signurì, Rasoi, Co’Stell’Azioni, Mal-d-Hamlé, Hotel de l’Univers e gli inediti Autodafé Primo e Intorno a ciò che si dice impossibile, dal libro Le scritture del Grande Infante.

Andò le tesse e le ricompone nella lingua altra dell’attore napoletano, che supera i piani grammaticali e sintattici per toccare la libertà capace di creare una nuova utopia: il suo mondo artistico necessario per mascherare la orrida realtà.

Lino Musella le sussurra inquieto, restituendoci la voce intensa, capace di tenere insieme il mondo dei vivi e quello dei morti, intrisa di evocazioni e solitudini, di suoni dialettali antichi che fanno naufragare nel gran mare dei sensi.

Avanza lentamente su una scena splendida di Gianni Carluccio fatta per quadri: un cumulo di libri sulla destra, uno scrittoio da una parte, un altro da un’altra, sedie rovesciate, un pianoforte, un vecchio giradischi.

C’è anche una piccola piscina, e sullo sfondo, dietro un grande tendone trasparente, la grande e imponente scalinata su cui si affaccia un palazzo antico, vestigia di tempi passati che parlano anche di altri mediterranei. In alto domina la statua di Sant’ Antonio, cui la mamma dell’artista chiese la grazia per il piccolo malato.

Sono pezzi di scene, illuminati di volta in volta dalle luci sapienti di Carluccio, proprio come se fossero i frammenti di ricordi scheggiati senza nessi casuali che assalivano Moscato.

Tanto che lui scriveva: Non posso narrare la mia vita, perché tutto si frantuma nella memoria. Su questi si adagia, come una coltre di neve, la musica di Pasquale Scialò.

Musella è a piedi nudi e vestito di bianco, proprio come la neve caduta su Napoli solo due volte nella vita dell’artista. Essa non è nascondimento, è utopia, desiderio. Una speranza, una sottaciuta illusione contro l’odiata realtà.

La neve come luce nuova proprio come è il teatro per Moscato: non contiene il reale, non deve comunicare, non è un ufficio delle poste. È uno spazio del possibile con iperboli, finzioni e costellazioni di parole cui aggrapparsi davanti alla devastazione dell’oggi. Necessario per continuare ad onorare la vita.

E il piccolo Moscato assorbe questa idea di arte proprio dalla sua città natale: Napoli.

Una città che mette in scena se stessa, in una comunità di destini, splendori, miserie, suoni. Che è fallo e vagina, ventre e vicoli, tra superstizione e fede, con tanto di incenso sparso in sala.

Tutto passa attraverso i suoi strati sovrapposti e porosi. É da questi che emerge per esempio, il ricordo dei Bagni Eldorado, con l’immenso catalogo di corpi e ceti in movimento nelle coreografiche posizioni di Luna Cenere.

Esse sprigionano un’energia arcaica fusionale, un legame d’appartenenza condiviso e disegnano per un momento, davanti al mare che è un bene comune, una geometria sociale mobile. Ci sono tutti: madri, cognate, zie, borghesi, camerieri, bambini. Un paradiso con pista da ballo e con le prime note di Rock&Roll!

Torna anche il ricordo degli spiritelli maligni, dei bambini morti suicidi a scuola. O delle vecchie sorelle Musciacco che sorridevano al balcone. Ci sono i Babbi Natale che si picchiano tra loro e anche Pulcinella che metteva al piccolo Moscato angoscia e paura per quel suo agrodolce del vivere che nascondeva già la morte.

Tanti gli attori e le attrici in scena. Tutti bravissimi e con spazi generosi per assoli.

Tra questi lascia una forte impronta Tonino Taiuti. Nella sua postura, nella sua voce, ci regala un’altra dimensione: quella della tradizione.

Lo spettacolo regala emozioni profonde, quadri di illusioni teatrali.

Piccolo Teatro Studio Melato (Via Rivoli 6 – M2 Lanza)

dal 16 al 25 gennaio 2026

Orari: martedì, giovedì e sabato, ore 19.30; mercoledì e venerdì ore 20.30; domenica ore 16.

Durata: 1 ora e 50 minuti senza intervallo

Prezzi: platea 33 euro, balconata 26 euro

Informazioni e prenotazioni 02.21126116 – www.piccoloteatro.org

Non posso narrare la mia vita

da Gli anni piccoli e altri testi di Enzo Moscato

drammaturgia e regia Roberto Andò

con Lino Musella

Tonino Taiuti, Flo, Lello Giulivo, Giuseppe Affinito

e Vincenzo Pasquariello, Ivano Battiston, Lello Pirone, Eleonora Limongi

voci e corpi della città

Nikita Abagnale, Mariarosaria Bozzon, Francesca Cercola, Gabriella Cerino,

Nicola Conforto, Mattia Coppola, Vincenzo D’Ambrosio, Matteo Maria D’Antò,

Ciro Giacco, Eleonora Fardella, Mariano Nicodemo, Maurizio Oliviero

scene e luci Gianni Carluccio

costumi Daniela Cernigliaro

musiche Pasquale Scialò

suono Hubert Westkemper

coreografie Luna Cenere

trucco Vincenzo Cucchiara

aiuto regia Luca Bargagna

foto di Lia Pasqualino

produzione Teatro di Napoli – Teatro Nazionale