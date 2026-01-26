Non posso narrare la mia vita: il tempo come attimo o eternità
Raffaella Roversi
- Teatro

Non posso narrare la mia vita: il tempo come attimo o eternità

Non posso narrare la mia vita è lo spettacolo visionario, poetico e onirico, omaggio all’indimenticabile artista napoletano Enzo Moscato. Roberto Andò ne tesse le parole. Lino Musella ce le sussurra inquieto, restituendoci la voce intensa del grande artista napoletano, capace di tenere insieme il mondo dei vivi e quello dei morti, intrisa di evocazioni e solitudini, di suoni dialettali antichi che fanno naufragare nel gran mare dei sensi.

Teatro - 26 Gennaio 2026

di Raffaella Roversi

