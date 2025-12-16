Hair The Tribal Love – Rock Musical al Teatro Carcano
Raffaella Roversi
- Teatro

Hair The Tribal Love – Rock Musical al Teatro Carcano

In Hair The Tribal love i giovani cantano, oggi come allora, il loro desiderio di pace, libertà, ideali positivi e inclusivi. Simone Nardini che firma regia, scene e costumi, vuole offrire una serie di istantanee, fotografie che cristallizzano momenti della comunità hippie del tempo. Il sottotitolo Tribal Love, intende mettere l'accento sulla bellezza dell'inclusione che la “tribù” offre contro l'individualismo quotidiano.

Hair The Tribal Love – Rock Musical al Teatro Carcano

In Hair The Tribal love i giovani cantano, oggi come allora, il loro desiderio di pace, libertà, ideali positivi e inclusivi. Simone Nardini che firma regia, scene e costumi, vuole offrire una serie di istantanee, fotografie che cristallizzano momenti della comunità hippie del tempo. Il sottotitolo Tribal Love, intende mettere l'accento sulla bellezza dell'inclusione che la “tribù” offre contro l'individualismo quotidiano.
foto-articolo
Teatro - 16 Dicembre 2025

di Raffaella Roversi

Condividi: