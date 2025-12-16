Irrompono in conferenza stampa con tutta la loro energia vitale: sono i ventenni dalle grandi parrucche ricce che cantando e ballando porteranno Hair The Tribal Love – Rock Musical al Teatro Carcano di Milano dal 30 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026.

Cantano, come allora, il loro desiderio di pace, libertà, ideali positivi e inclusivi in un Teatro, il Carcano, che ha scelto il rifiuto della guerra.

Creato da Gerome Ragni, James Rado e Galt MacDermot alla fine degli anni ’60, Hair è un ritratto vibrante della controcultura hippie di quegli anni. I boomer ricorderanno le canzoni iconiche, come Aquarius, Hair, Let the sunshine in e Hippie Life, diventate inni del movimento contro la guerra del Vietnam e simboli di una lotta più ampia contro tutti i conflitti.

Il musical, che riprende l’acclamata produzione di MTS Entertainment interrotta dalla pandemia, si è arricchito però in questi anni di ulteriori riflessioni. Anche semantiche.

Se infatti il concetto di libertà alla fine degli anni 60 era molto legato a quella sessuale e al consumo di stupefacenti, oggi è più legato al mondo dei social, alla popolarità, al bullismo, alle nuove dipendenze, alla schiavitù commerciale.

Stupisce invece come la parola razzismo abbia, ieri come oggi, mantenuto una deplorevole centralità.

Il sottotitolo Tribal Love, intende proprio mettere l’accento sulla bellezza dell’inclusione che la “tribù” offre contro l’individualismo quotidiano.

Hair è presentata in una versione completamente rinnovata, con un cast di giovani interpreti, selezionati attraverso quattro mesi di audizioni tra più di 300 talenti con background artistici diversi, provenienti da tutta Italia.

Non vi aspettate però una storia con una trama. Quella la trovate nella trasposizione cinematografica del 1979 di M. Forman.

Simone Nardini che firma regia, scene e costumi, vuole offrire invece una serie di istantanee, fotografie che cristallizzano momenti della comunità hippie del tempo.

Per questo ha preferito uno stile sobrio anche nei costumi e nelle scenografie per ricordare la povertà della comunità hippie considerata “barbona”.

Centrale resta però il dramma di Claude che non sa se opporsi alla leva militare per la guerra in Vietnam o servire il suo paese.

Nardini ha anche scelto di lasciare le canzoni iconiche come Aquarius, Hair, Let the sunshine in e Hippie Life in inglese. Le altre, spesso in slang, sono state tradotte in italiano da Sandro Avanzo. Insieme hanno anche adattato e tradotto il testo.

Hair è una produzione Simone Nardini MTS Entertainment in collaborazione con Déjà Donné e il supporto di Teatro Carcano di Milano, Imbonati11 Art Hub e MTS – Musical! The School.

Sotto la guida esperta di Simone Nardini, lo spettacolo si arricchisce delle coreografie di Valentina Bordi e della direzione canora di Eleonora Mosca. Una band dal vivo, composta da quattro musicisti e diretta da Eleonora Beddini, accompagnerà le performance in un’ambientazione immersiva, che coinvolgerà il pubblico in un’esperienza teatrale unica.

Proprio per i giovani è stata pensata una politica prezzi contenuta e accessibile.

Hair The Tribal love, partirà poi in una lunga tournée.

Dal 30 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026

Hair The Tribal Love – Rock Musical

Teatro Carcano

Corso di Porta Romana, 63 – 20122 Milano

30 dicembre, 2-7-8-9 gennaio ore 19:30 / 31 dicembre ore 16:00 / 6 gennaio ore 17 /

3-10 gennaio ore 16:30 e 20:30 / 4-11 gennaio ore 16:30 /

Durata: 131 minuti con intervallo

Biglietti www.teatrocarcano.com

The Tribal Love – Rock Musical

Libretto e liriche Gerome Ragni & James Rado

Musica Galt McDermot

Nuova edizione italiana con live band – tour 2025-26

Regia – Scena – Costumi Simone Nardini

Coreografie Valentina Bordi

Direzione Musicale Eleonora Beddini

Direzione Vocale Eleonora Mosca

Disegno Luci Manuel Garzetta

Disegno Fonico Alberto Soraci

Acting Coach Michele Savoia

Casting Director Edoardo Scalzini

Traduzione e adattamento testo Sandro Avanzo, Simone Nardini

Traduzione e adattamento liriche Sandro Avanzo,

Simone Nardini, Eleonora Mosca, Leonardo Di Renzo,

Alessio Pollastrini, Alice Orlando

Assistente alle Coreografie Michela Brasca

Assistenti alla regia Monica Patino e Jacopo Sarno

Distribuzione Emanuela Frassinella

Ufficio Stampa Isabella Rotti

Visual Concept & Content Production by

MEMORY SLASH VISION studios

Assistenti di produzione Elisa Sciascia e William Pertosa

Il Cast

La “Tribe” di Hair è composta da:

Salvatore Vasalluccio – George Berger

Alessandro Marini – Claude Hooper Bukowski

Stefania Meneghini – Sheila Franklin

Richard Francis Fiocchi – Hud

Angelo Coppola – Neil “Woof” Donovan

Adona’ Mamo – Robert / Margaret Mead

Viola Zanotti – Chrissy

Cinzia Gamberi – Dionne

Lucia Dominici – Jeanie

Sofia Zanon – Ronnie

Alessio Pollastrini – Walter

Sara Labruco – Emmaretta

Khomolchanok De Pace – Marjorie

Letizia Ciocca – Suzannah

Davide Medici – Ronald

Francesco Maria Conti – Paul

Mario Viglianesi – Steve

Leonardo Di Renzo – Hiram

Giada La Rosa – Leata