Al Carcano Immedesimazio Mundi di Bergonzoni
Raffaella Roversi
- Teatro

Immedesimazio Mundi vuole essere un invito a cambiare noi stessi, fare caso all'altro, diventare l'altro. Con il suo stile da frullatore linguistico-lessicale- concettuale, Bergonzoni disegna un gigantesco arabesco come se una parola partisse e non si arrestasse ma anzi, si moltiplicasse, ne generasse altre. E dentro questo quadro che disegna con parole, sensi e controsensi, c'è tutta la nostra contemporaneità:

Teatro - 14 Dicembre 2025

di Raffaella Roversi

