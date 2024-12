Il Bar Sotto Il Mare al Teatro Menotti

Vi ricordate quella notte in riva al mare di Brigantes, quando il vecchio elegante, vestito di nero, con una gardenia all’occhiello, vi passò vicino, vi fece un inchino e scese per le scale del molo che portavano a Il Bar Sotto il Mare?

Se ve la ricordate sappiate che potrete riviverla al Teatro Menotti Filippo Perego di Milano dal 12 al 31 dicembre 2024.

Se invece non conoscete il Bar Sotto il Mare andateci comunque. Vivrete una notte indimenticabile, in cui ogni personaggio sul palco racconterà una storia fantastica.

Emilio Russo, direttore artistico del Menotti, firma la regia di Il Bar Sotto Il Mare.

Lo spettacolo è tratto dall’omonimo libro di Stefano Benni dove realtà e immaginazione si mischiano e sembrano rendere, con un sorriso, la complessità e l’assurdità della vita.

Ne risulta uno spettacolo pieno di energia, divertimento, musica e fantasia. Umorismo surreale e satira si mischiano per offrire uno sguardo originale sulla vita spesso sguaiata. Nessuno, si sa, può infatti dare consigli al destino!

Sul palco tre signori col cappello, pantaloni e camice scuri.

Sono Fabrizio Checcacci, Roberto Andrioli, Lorenzo degli Innocenti, accompagnati dalle musiche dal vivo Cosimo Zannelli.

Le poesie di Stefano Benni – come Dormi Liù, Hooligan Love, Quello che non voglio, Ma che notte è, Little Red Hood – si trasformano poi in poesie-canzoni cantate con le musiche composte da Fabrizio Checcacci.

I tre bravi attori si muovono tra tavoli, sedie e bancone di Il Bar Sotto il mare.

Raccontano a turno, utilizzando ironia, dialetti e giochi di parole, storie improbabili.

Come quella del paese di Sonpazzo e del suo vecchio, Nonno Celso che aveva previsto per primo che si sarebbe rotto il tempo. Che poi il bravo meccanico Ufizénia riesce effettivamente a riparare, scoprendo che si era sgonfiato restando impigliato al ramo di un albero scheggiato da un fulmine.

Poi c’è la storia di Achille ed Ettore, amici e colleghi inseparabili, appassionati di bicicletta e di Coppi. Per ironia della sorte, sarà proprio una bicicletta a rompere la loro proverbiale amicizia.

L’amore tra Pronto Soccorso e Beauty Case è così forte, puro e bello che l’intera comunità è pronta a difenderlo dal rappresentante della legalità che non rappresenta però la giustizia.

Di diversa natura è invece l’amore “porcografico” del pornosabato del Cinema Splendor, dove si precipita quasi tutta la comunità, comprese donne e bambini.

Non poteva mancare il racconto della sirena su Shimzè. Ci parla della tristezza dell’oogoro per aver perso il nome delle cose. Credeva infatti di possedere una shammizé ed invece aveva una semplice woolanda!

E se non avete ancora idee per Capodanno, sappiate che Il Bar Sotto il Mare vi aspetta anche il 31 dicembre al Teatro Menotti.

Il Bar Sotto Il Mare

Stefano Benni

Regia e adattamento Emilio Russo

Con Fabrizio Checcacci, Roberto Andrioli, Lorenzo degli Innocenti

Musiche dal vivo Cosimo Zannelli

Musiche Fabrizio Checcacci e Cosimo Zannelli

Scene e costumi Pamela Aicardi

Luci Mattia de Pace

Produzione Tieffe Teatro / La Macchina del Suono

Teatro Menotti

Via Ciro Menotti 11, Milano – tel. 0282873611 – biglietteria@teatromenotti.org

Orari Biglietteria

Dal lunedì al sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.30, dalle 19.00 alle 20.00 solo nei giorni di spettacolo

Domenica ore 14.30 | 16.00 solo nei giorni di spettacolo

Acquisti online: https://www.teatromenotti.org/evento/il-bar-sotto-il-mare.aspx

Con carta di credito su www.teatromenotti.org

ORARI SPETTACOLI

Dal martedì al sabato ore 20, Domenica ore 16.30, Lunedì riposo

Prezzi

Intero – 32.00 € + 2.00 € prevendita

Ridotto over 65/under 14 – 16.00 € + 1.50 € prevendita

Abbonamento Menotti Card 4 ingressi €60, 8 ingressi €110

Speciale Capodanno Ore 22

Intero – 55.00€

Ridotto under/over – 45.00€